Скандальний мельдоній виявили в українській рекламі

Незважаючи на те, що всі знають про шкоду самолікування, більшість продовжує "призначати" собі ліки в тому чи іншому випадку. Особливо, якщо реклама того чи іншого медикаменту запевняє, що ефект від нього настане швидко.

Нещодавно в список рекламованих медикаментів потрапив препарат, в основі якого речовина, що є допінгом (через нього дискваліфікували російських спортсменів), і раніше відносився до рецептурних, повідомляє Pharma. Зокрема, мова про препарат мельдонію, що має безліч побічних ефектів.

Як відомо, подібні препарати раніше було забороненно рекламувати.

Однак в 2017 році за наказом МОЗ "Мілдронат" отримав "добро" на піар по ТБ.

Тепер медикамент рекламується як засіб, що допомагає поліпшити стан при фізичних, розумових і психоемоційних перевантаженнях.

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Хоча основні показання його діючої речовини - захворювання серця і судинної системи, гострі і хронічні ішемічні порушення мозкового кровообігу, а також реабілітаційний період після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.

Разом з тим, мельдоній має строгі рекомендації щодо застосування (зокрема, взаємодія з іншими медикаментами), серйозні протипоказання і великий список побічних ефектів, серед яких алергія, аритмія, панічні атаки, нав'язливі ідеї та ін.

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