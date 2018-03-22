Скандал з людськими останками в Запоріжжі: яка загроза

Україну напередодні сколихнула шокуюча новина - у Запоріжжі на одному з покинутих складів виявили тонни людських останків і медичних інструментів. Екологи б'ють на сполох: частина медвідходів містить ртуть і важкі метали. Крім того, там можуть бути збудники туберкульозу. Все це загрожує забрудненням ґрунту, води, а також ризиком епідемії.

Потрапило вказане сміття туди ще в грудні 2017 року з подачі компанії, яка забезпечує вивіз і утилізацію медвідходів лікарень Запоріжжя і Дніпра. І це явне порушення. Лікар Віктор Литвиненко розповідає, як лікарні поводяться з відходами, якщо дотримуються правил.

До якої категорії небезпеки відносяться ці відходи?

Незважаючи на виправдання компанії, подібної ситуації не можна було допускати. Адже все це повністю суперечить санітарно-протиепідемічним правилам і нормам щодо поводження з медичними відходами, які зобов'язані дотримуватися всі медустанови і підприємства, пов'язані з медичною діяльністю.

Згідно з цими правилами, недавня знахідка відноситься до епідемічно небезпечних медичних відходів (категорії В).

А це і інфіковані (потенційно інфіковані) матеріали, зокрема, інструменти і предмети, забруднені біологічними рідинами, органічні відходи (органи і тканини), харчові відходи з інфекційних відділень, а також відходи з лабораторій і виробництв, які працюють з патогенними мікроорганізмами, і непридатні до використання вакцини.

Яку загрозу людям можуть нести такі відходи?

Заражені біоматеріали становлять інфекційну загрозу для людини, яка може захворіти при контакті з ними.

Наприклад, якщо цей біоматеріал був від хворих на туберкульоз, то при контакті з ним у здорових людей є високий ризик заразитися цією хворобою. А це загрожує і епідемією.

Як утилізують такі відходи?

Цей клас потребує особливої ​​організації утилізації.

У першу чергу, це дотримання загальних вимог - належний збір та сортування, маркування, дезінфекція, а також транспортування і перенесення в контейнерах (а не пакетах, як це робилося у Запоріжжі).

Крім того, патологоанатомічні та органічні операційні відходи (органи, тканини та ін.) підлягають кремації, тобто спалюванню, а якщо це неможливо - захороненню на кладовищах в спеціальних могилах на спеціально відведеній ділянці відповідно до вимог законодавства.

Чому ці відходи не утилізували? Які ваші версії?

Це недбалість і професійна непридатність персоналу, відповідального за цю роботу.

Як тепер з ними краще вчинити?

Потрібно все зібрати і правильно провести утилізацію. Біоматеріал необхідно кремувати або захоронити на спеціальному цвинтарі.