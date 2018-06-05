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Скандал із заступником Супрун: українці запропонували, що робити з чиновником

1.3тЧитати новину російською

Скандальна заява заступника в. о. міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського про те, що на лікування онкохворих не варто витрачати державні гроші, оскільки вони все одно помруть, викликала хвилю обурення в суспільстві і нерозуміння, як людина, що представляє керівництво медичної сфери країни, могла дозволити собі настільки цинічне висловлювання. Крім того, люди одразу почали пропонувати свої варіанти покарання чиновника за необдумані слова, що ранять сотні тисяч людей.

"Обозреватель" також вирішив дізнатися у своїх читачів, якою вони бачать розв'язку конфліктної ситуації і чи вважають її такою, що не підлягає виправленню.

Відповідно до проведеного нами опитування, 77% респондентів переконані, що після скандалу Лінчевський зобов'язаний піти у відставку.

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Ще 9% вважають, що він обов'язково має бути покараний за свої слова, але відставка - це занадто суворо.

Ще по 6% учасників опитування відповіли, що насправді слова заступника міністра перекрутили і що він просто невдало висловився.

Скандал з Лінчевський

Але незважаючи на те, які заходи будуть вжиті стосовно чиновника, що так зганьбився, головною мораллю цієї неприємної історії є те, що за будь-яке людське життя треба боротися до останнього і не оцінювати його лише розміром виплат із Держбюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лінчевський вибачився за те, що скандал образив близьких важкохворих людей і їх самих, проте уточнив, що його слова про недоцільність лікування нібито були вирвані з контексту.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "Обозреватель".

Тема
опитування Обозревателя
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
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