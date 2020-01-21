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/ Новини медицини

"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

1.4т
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У мережі викликало ажіотаж фото міністерки охорони здоров'я України Зоряни Скалецької в спеціальному захисному костюмі.

Його оприлюднила на своїй сторінці у Facebook активістка громадянської мережі "ОПОРА" Руслана Величко. Вона уточнила, що фото було зроблене під час візиту очільниці МОЗ в одну з лікарень Рівненської області.

"Міністерка охорони здоров'я на Рівненщині. Захист від прослуховування?" – зіронізувала вона під курйозною світлиною.

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Зоряна Скалецька одяглася в захисний костюм в лікарні на Рівненщині

Зоряна Скалецька одяглася в захисний костюм в лікарні на Рівненщині

Facebook Руслани Величко

У свою чергу підписники активістки продовжили тролити Скалецьку кумедними коментарями і численними фотожабами під її фото.

"Скафандр якраз!", "А чим вони там всі заражені?", "Вона ніби на Марсі", "Чужий серед своїх", "І наморднички лікарям, щоб не ляпнули зайвого", "Вона так з Києва їхала?" , "Протичумний костюм!", "Ми пропустили новий Чорнобиль?", "Така небезпечна?" – сміються українці.

"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скалецька анонсувала кінець практики поборів в державних лікарнях. За її словами, зі стартом реформ на вторинній ланці медичної допомоги в Україні лікарі не будуть вимагати від пацієнтів платити так звані благодійні внески.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
і прицьому вони ще щось обговорюють !!!?
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