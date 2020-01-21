"Скафандр якраз!" Дивне фото очільниці МОЗ спантеличило українців

У мережі викликало ажіотаж фото міністерки охорони здоров'я України Зоряни Скалецької в спеціальному захисному костюмі.

Його оприлюднила на своїй сторінці у Facebook активістка громадянської мережі "ОПОРА" Руслана Величко. Вона уточнила, що фото було зроблене під час візиту очільниці МОЗ в одну з лікарень Рівненської області.

"Міністерка охорони здоров'я на Рівненщині. Захист від прослуховування?" – зіронізувала вона під курйозною світлиною.

Зоряна Скалецька одяглася в захисний костюм в лікарні на Рівненщині Facebook Руслани Величко

У свою чергу підписники активістки продовжили тролити Скалецьку кумедними коментарями і численними фотожабами під її фото.

"Скафандр якраз!", "А чим вони там всі заражені?", "Вона ніби на Марсі", "Чужий серед своїх", "І наморднички лікарям, щоб не ляпнули зайвого", "Вона так з Києва їхала?" , "Протичумний костюм!", "Ми пропустили новий Чорнобиль?", "Така небезпечна?" – сміються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скалецька анонсувала кінець практики поборів в державних лікарнях. За її словами, зі стартом реформ на вторинній ланці медичної допомоги в Україні лікарі не будуть вимагати від пацієнтів платити так звані благодійні внески.

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