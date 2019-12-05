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Корупція в МОЗ при Уляні Супрун

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Підписали Супрун і Лінчевський договір ще в грудні 2018 року про створення імітаційних центрів зі швейцарцями. Все здоровськи, здавалося б. Але не зовсім. Швейцарські тут тільки гроші.

Поширюється "угода" на 3 вищих медичних навчальних заклади на західній Україні і 3 медколеджи, що добре (хоч спочатку договір був підписаний тільки на три вузи). А ось уточнень про швейцарську сторону немає, як і про одного учасника договору на сайті МОЗ. Але інтернет все пам'ятає – це школа здоров'я Могилянки і Маастрихтський університет в (Нідерланди).

Так хто ж ті швейцарці – координатори проекту, які вирішували що, кому, скільки і куди?

Знайомтеся, Національні координатори швейцарського проекту Тетяна Степурко, Валентина Ануфрієва, Ірина Кузнєцова, Олена Ігнащук, Ольга Короленко. Дивимося по порядку.

Відкриваємо кафедру Києво-Могилянської академії, яка називається "ШКОЛА охорони здоров'я". Завкафедри Юрочко Тетяна, разом з Ковтонюк і Петренко – експерти "Реанімаційного пакету реформ", експерти з багатьох питань від вакцинації до головного курсу в Могилянці – "PR-технології в організаціях. Адвокація в охороні здоров'я". Піар. Саме тому підписання відбулося перед виборами.

Однак, я про інше. Дивимося викладачів школи-кафедри і порівнюємо з національними координаторами програми Супрун. Вони всі тут: Юрочко, Ануфрієва, Ковтонюк, Петренко, Степурко та інші.

Корупція в МОЗ при Уляні Супрун

Facebook Sysoenko Viktor

Ковтонюк – зам в.о. міністра Супрун, хлопець з Красноярська (РФ), згодом закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю "менеджмент", став організатором школи здоров'я від швейцарської програми, членом "реанімаційного пакету реформ", навчався в літніх школах в Лугано (Швейцарія).

Петренко – глава Національної служби здоров'я. Вінницький медуніверситет. У минулому – перший заступник генерального директора клініки "Оберіг", заступник гендиректора клініки "ISIDA", член "реанімаційного пакету реформ", Заступник голови громадської ради при МОЗ, учасник школи здоров'я від швейцарської програми, навчався на курсах в Маастрихтському університеті (Нідерланди), навчався в літніх школах в Лугано (Швейцарія).

Ануфрієва – горлівський педінститут, національний авіаційний університет, курси "Харизматичний оратор", працювала в клініках "ISIDA", "Ілайя". Досягнення – "створила блог", вчилася в літніх школах в Лугано (Швейцарія).

Степурко – закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Соціологія", вихованка разом з Ковтонюк від школи здоров'я від швейцарської програми, написала дисертацію по корупції в медицині східної Європи в Маастрихтському університеті (Нідерланди), але вже через рік на сайті університету дисертацію видалили, вчилася в літніх школах в Лугано (Швейцарія).

Корупція в МОЗ при Уляні Супрун

Facebook Sysoenko Viktor

З тих координаторів, хто не працює на "кафедрі-школі".

Ірина Кузнєцова – активіст. Досягнення – 26 років, організатор "Пробігу під каштанами" в Києві, на який гроші збирає її благодійний фонд для потреб дитячої кардіохірургії.

Ольга Короленко – фасилітатор, хронічний координатор міжнародних проектів з ВІЛ з Шеребеєм ще при Богатирьовій. Саме тому вона постійно "фасилітатор" на заходах, що проводяться Курпітою з мережі ВІЛ, а також на заходах ЛГБТ і по наркоманії.

Вишенька на торті. Хто пам'ятає соратницю Супрун Тетяну Тимошенко, яка очолювала невідкладну допомогу в МОЗ, будучи економістом, паралельно займалася питаннями контрабанди спирту і багато чим іншим з одним з депутатів. Так ось. Тимошенко була головою правління в "Добробуті", а змінила вона на цій посаді Тетяну Міхнову, яка подалася в приватний бізнес і є викладачем все тієї ж "кафедри-школи" в Могилянці. А до того Тимошенко працювала у Міхнова в "Патриції".

Корупція в МОЗ при Уляні Супрун

Facebook Sysoenko Viktor

Реформатори вони ж ідейні, так?

І щоб ви розуміли грандіозність події. Комплексні рішення створені вже давно і на пристойному рівні (на відміну від цих дрібних розкрадачів грантів) наприклад, в Одеському медунівері. Або в НМАПО ім. Шупика в Києві, або в Тернопільському медунівері. І звичайно ж все в тій же клініці " Добробут ". Немає проблем в галузі. Ці чорти тупо крадуть гроші.

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Автор
Віктор Сисоєнко Віктор Сисоєнко
Тема
здоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я корупція
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