Сирість, бруд і обсипаються стіни: в мережу потрапили шокуючі фото з Хустської райлікарні

Мережу сколихнула чергова "порція" страхітливих знімків, що показують реалії української медицини.

На цей раз громадськість шокували фото пральні Хустської райлікарні (Закарпатська область).

"Я правда не знаю, як це можна коментувати. І звичайно, попередні міністри тут ні до чого. Як і всі інші, які за роки незалежності просто розвалили українську медицину і не побудували нічого натомість. Справа, звичайно, не тільки в міністрах, а і в тих, хто приймає рішення на місцевому рівні, і, звичайно, в нас всіх з вами", – пише автор поста Юрій Андрєєв.

Пост Юрія Андреєва в Facebook

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Хустська районна лікарня Facebook Юрія Андреєва

Думки коментаторів з приводу знімків розділилися: хтось звинувачує владу, що не приділяє належної уваги, а хтось – керівництво і самих співробітників лікарні, які допустили такий стан. "Без коментарів, як там можна щось прати і працювати. І це лікарня, в якій все повинно бути стерильно", "Цей жах зробили люди, які там працюють. Це не міністр винен, не президент. Директор лікарні і технічний персонал. Можливо вони і у себе вдома такий порядок мають","А тепер всі ці міністри, потрапивши в ситуацію що якщо захворів, немає можливості виїхати лікуватися за кордон, намагаються хоч якось для себе упорядкувати VIP-палати. Двома словами про них: моральні виродки. Ще не зміниться менталітет у всіх людей в країні, все так і буде. Люди повинні навчитися відстоювати свої права і в свою чергу робити все від себе залежне для створення хорошого життя. А то у нас часто один в полі воїн. Один б'ється за правду, а інші спостерігають".

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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