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Шульгу не можна перевчати на "праву руку": лікар попередив про наслідки

1.6т Читати матеріал російською

Дитину-шульгу не можна перевчати і змушувативи її використовувати праву руку. Це може призвести до психологічних травм і виникнення психофізіологічних порушень – наприклад, заїкання.

Про особливості розвитку ліворуких дітей та їхнє життя у "праворукому світі" на честь Міжнародного дня шульги 13 серпня розповів у ефірі ObozTV психофізіолог Сергій Данилов.

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"Про те, що перевчати (шульгу на правшу. – Ред.) шкідливо – 100% не міф. Це дуже шкідливо для мозку. Існують наукові роботи, в яких доведено, що в такому разі різко збільшується кількість різних порушень. Класичний випадок – це заїкання", – пояснив лікар.

За його словами, розвиток дітей-шульг дійсно може трохи відрізнятися від їхніх однолітків-правшів.

"Іноді у шульг якісь функції вмикаються трохи пізніше. Наприклад, фонетичне розпізнавання. Буває, таким дітям складно писати. Причому у них виявляються специфічні помилки – наприклад, парафазія. Коли плутаються літери, а іноді склади і навіть цілі слова", – зазначив Данилов.

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Медик порадив просто прийняти особливості дитини. Він наголосив, що переучування часто може призвести до серйозніших ускладнень.

"Наведу один приклад. У 1980-х роках зробили велику роботу на футболістах. Коли дітей-футболістів навчали, у програмі була спеціалізація, де вони протягом півроку чи навіть довше мали робити акцент не на провідну ногу – тобто в більшості випадків, на ліву (замість правої. – Ред.). І виявилося, що в цей час діти переставали рости... Потім вони нагнали це зростання. Але уявляєте, який це був стрес для організму", – передав експерт.

"Не чіпайте. Нехай діти ростуть як хочуть", – порекомендував Данилов батькам.

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Теми
Батьки і діти Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сергій Данилов
Теги
діти дитина Психологія
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