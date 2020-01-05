Штучний інтелект навчився визначати рак грудей краще людини

Штучний інтелект навчився визначати рак молочної залози краще звичайних лікарів.

Про це свідчить дослідження Google Health, повідомляє ТСН. Там виявили, що модель штучного інтелекту передбачає рак грудей з рівнем точності, подібним досвідченим рентгенологам.

"Система на основі штучного інтелекту від Google може краще виявляти рак молочної залози в порівнянні з фахівцями-рентгенологами", – йдеться в повідомленні.

Дослідження також показало зниження частки випадків, коли діагноз був поставлений невірно - 5,7 відсотка в США і 1,2 відсотка в Великобританії, відповідно. Це також знизило відсоток пропущених діагнозів на 9,4 відсотка серед пацієнтів в США і на 2,7 відсотка в Великобританії.

"Ми думаємо про цю технологію таким чином, щоб вона підтримувала і дозволяла експертові або пацієнту, в кінцевому рахунку, отримати найкращий результат від будь-діагностики", – відзначають автори дослідження.

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