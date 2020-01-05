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Штучний інтелект навчився визначати рак грудей краще людини

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Штучний інтелект навчився визначати рак молочної залози краще звичайних лікарів.

Про це свідчить дослідження Google Health, повідомляє ТСН. Там виявили, що модель штучного інтелекту передбачає рак грудей з рівнем точності, подібним досвідченим рентгенологам.

"Система на основі штучного інтелекту від Google може краще виявляти рак молочної залози в порівнянні з фахівцями-рентгенологами", – йдеться в повідомленні.

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Дослідження також показало зниження частки випадків, коли діагноз був поставлений невірно - 5,7 відсотка в США і 1,2 відсотка в Великобританії, відповідно. Це також знизило відсоток пропущених діагнозів на 9,4 відсотка серед пацієнтів в США і на 2,7 відсотка в Великобританії.

"Ми думаємо про цю технологію таким чином, щоб вона підтримувала і дозволяла експертові або пацієнту, в кінцевому рахунку, отримати найкращий результат від будь-діагностики", – відзначають автори дослідження.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
рак як лікувати рак лікування раку
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