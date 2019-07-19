"Штовхали" наркотики онкохворим! Держлікслужба розкрила незаконну схему

Держлікслужба України зафіксувала випадок незаконного використання психотропного препарату кетамін для медичних потреб.

Центр психоонкології "ЕКСПІО" рекламує онкохворим інноваційні методи лікування депресії, серед яких кетамінова терапія у вигляді крапельниць. Шахраї посилаються на офіційний дозвіл відповідного органа. Про це повідомляється на офіційній сторінці Держлікслужби у Facebook.

На сайті центру представлена неправдива інформація про наявність ліцензії на використання наркотичних засобів і психотропних речовин. Вартість сеансу кетамінової терапії становить 3000 гривень.

Скріншот expio.org.ua

Скріншот expio.org.ua

Посилання на сторінки центру:

Як писав MedOboz раніше, в Україні зловмисники організували продаж через інтернет незареєстрованого препарату від гіпертонії

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