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/ Новини медицини

"Рідше миють руки!" Розкрита шокуюча правда про чоловічі туалети

2.4т Читати матеріал російською

Чоловіки рідше, ніж жінки, миють руки після туалету і можуть поширювати небезпечні інфекції.

Дослідження, проведене компанією Initial Washroom Hygiene (Великобританія), показало, що в чоловічих вбиральнях майже в шість разів більше мікробів, ніж в жіночих. Про це повідомляє Daily Mail.

Проби були взяті з 24 жіночих і чоловічих клозетів в одному з лондонських офісів за допомогою портативного пристрою, який використовує світло для вимірювання присутності бактерій.

"Рідше миють руки!" Розкрита шокуюча правда про чоловічі туалети

Ілюстрація

Мікробна активність на внутрішніх дверних ручках чоловічих туалетів в середньому склала 1,085 у порівнянні з 188 на внутрішніх ручках в жіночих.

Той же метод показує, що сидіння унітазів мають середне мікробне значення 220.

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"Рідше миють руки!" Розкрита шокуюча правда про чоловічі туалети

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що миття рук, а також правильне приготування їжі та її зберігання – ефективні заходи профілактики небезпечних кишкових інфекцій.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
інфекція
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