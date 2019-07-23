"Рідше миють руки!" Розкрита шокуюча правда про чоловічі туалети

Чоловіки рідше, ніж жінки, миють руки після туалету і можуть поширювати небезпечні інфекції.

Дослідження, проведене компанією Initial Washroom Hygiene (Великобританія), показало, що в чоловічих вбиральнях майже в шість разів більше мікробів, ніж в жіночих. Про це повідомляє Daily Mail.

Проби були взяті з 24 жіночих і чоловічих клозетів в одному з лондонських офісів за допомогою портативного пристрою, який використовує світло для вимірювання присутності бактерій.

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Мікробна активність на внутрішніх дверних ручках чоловічих туалетів в середньому склала 1,085 у порівнянні з 188 на внутрішніх ручках в жіночих.

Той же метод показує, що сидіння унітазів мають середне мікробне значення 220.

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Раніше MedOboz повідомляв, що миття рук, а також правильне приготування їжі та її зберігання – ефективні заходи профілактики небезпечних кишкових інфекцій.

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