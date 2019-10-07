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Семен Глузман
Семен Глузман
Лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України Всі статті автора

Психиатрическая система: "борьба" за территорию

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Когда-то, наивный, я был уверен, что децентрализация власти позволит стране ожить, лучше принимать решения на местах, в провинции. Был уверен, что в первую очередь это укрепит систему здравоохранения, где получает конкретную помощь конкретный гражданин, живущий рядом с больницей и поликлиникой конкретного города. А не рядом с администрацией президента в Киеве на Печерских холмах.

Децентрализация состоялась. Но результаты ее оказались совсем не утешительными. Местные чиновники, как правило, не из самых нравственных местных граждан, почувствовали себя царьками. Свободные в своих меркантильных порывах, уже не оглядываясь на центральную власть, они всё больше и больше своевольничают.

Постоянно слежу за поединком областного совета депутатов в Черновцах с коллективом местной психиатрической больницы. Рядом, совсем рядом, почти в руках такая вожделенная территория… Её бы продать, украсить бывший сад высотками. И тем ещё более укрепить своё личное благосостояние. И вправду, сегодня ты депутат, решающий судьбы граждан, а завтра, после очередных выборов – никто, т.е. обычный гражданин, проситель. Надо спешить. Вот они и спешат. Мешает руководство больницы? Уберем непослушную. Поставим своего, послушного.

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Психиатрическая система: "борьба" за территорию

FB Семена Глузмана

Так и живём. Бедная психиатрическая система. По-настоящему бедная. Ей бы помочь… На это у нас денег нет, копим их на будущие высотки.

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Автор
Семен Глузман Семен Глузман
Теми
здоров'я Децентралізація в Україні
Місце
Україна Чернівці
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
В тому і справа, що люди в нас здебільшого обирають князьків, а не менеджерів
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