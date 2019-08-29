Таким сознательно создавали наше государство Отцы Нации. Все, без исключения. В отличие от Отцов американской государственности, чьи мысли и дела зафиксированы в сборнике "Федералисты", который мы, украинские психиатры, издали в переводе на украинский язык в надежде на нравственную реабилитацию наших политиков. Увы, ими книга осталась невостребованной.

Но я не о "Федералистах". И не об истории США. Я о том, как мы, считающие себя умными и достойными, почти демократами, ежедневно вкладывали в своё будущее мины замедленного действия. Да, я опять о социальной политике в Украине вкупе с политикой в сфере национальной системы здравоохранения.

Всё на самом деле очевидно. Можно бесконечно утверждать, что противники так называемой реформы по Супрун – сплошь коррупционеры и засланные Путиным агенты влияния. Казалось бы, убедительный аргумент. Но что делать со мной, не имеющим отношения ни к бюджетным деньгам, ни к вымогательству у болеющих пациентов и их родственников, ни к поклонникам талантов Путина? Понимаю, я – тщательно скрывающийся коррупционер…

Пётр Алексеевич Порошенко, уступив настоятельной просьбе украинской диаспоры США и финансовых американских магнатов, водрузил к нам в министерство здравоохранения женщину, ничего не понимающую ни в науке общественного здравоохранения, ни в наших особенных украинских реалиях. И вот, Пётр Алексеевич ушёл. Вернее, его ушли 73% избирателей. Он, виновник сложившейся ситуации ушёл, а Ульяна Супрун осталась. И очень хочет оставаться в минздравовском кресле вечно. А пока – лихорадочно вводит в минздравовские должности подобных себе сторонников.

Сейчас, понимая неотвратимость своей окончательной отставки, она готовит в должность министра своего верного клеврета Олега Петренко. Опытного, умного, расчетливого. И полностью зависимого от самой Супрун. И давно зависимого от прежнего вершителя судеб в отечественном здравоохранении экс-депутата Березенко, порошенковского смотрящего. Желающие узнать подробности деятельности Олега Петренко могут ознакомиться с ними в социальных сетях.

Компромат на Супрун и её команду молодых реформаторов? Его много. И в документах Счётной Палаты Украины, и в оперативных источниках СБУ, и в других, вполне компетентных источниках. А я, наивный, хотел воспитать всю эту политическую шушеру на примерах "Федералистов"…

Знаю, президент Зеленський может, в конце концов, жесткому давлению уступить. И Олег Петренко (т.е. та же Супрун!) возглавит министерство. Ну, не может Владимир Александрович бесконечно бороться с заокеанским и местным давлением. Т.е. с коррупцией. Поскольку она, коррупция – основа не только нашей экономики, но и всей нашей жизни.

Впрочем, знающие нашего президента люди утверждают, что у него твердый характер и нетерпимость к подобного рода насилию.

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