Щодня страждає дитина: Комаровський назвав несподівану побутову небезпеку

Доктор Євген Комаровський закликав прибирати капсули для прання, в яких використовується концентрат, як можна далі від дітей.
У своєму Instagram він зазначив, що кожну годину батьки звертаються за медичною допомогою через отруєння капсулами.
"Найбільш небезпечний вік: 1-2 роки. 36% отруєнь відбувається, коли капсули перебувають поза контейнером", – написав доктор.
Капсули для прання
24 канал
Комаровський наголосив, що госпіталізація необхідна якщо:
важко дихати;
сильна блювота;
сильне печіння і подразнення очей;
погіршення зору;
втрата свідомості.
"Незалежно від прояву симптомів необхідно звернутися за медичною допомогою", – закликав доктор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський раніше розповів, чи впливають деякі види спорту, в першу чергу боротьба, на зріст дитини.
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