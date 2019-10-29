Щодня страждає дитина: Комаровський назвав несподівану побутову небезпеку

Доктор Євген Комаровський закликав прибирати капсули для прання, в яких використовується концентрат, як можна далі від дітей.

У своєму Instagram він зазначив, що кожну годину батьки звертаються за медичною допомогою через отруєння капсулами.

"Найбільш небезпечний вік: 1-2 роки. 36% отруєнь відбувається, коли капсули перебувають поза контейнером", – написав доктор.

Капсули для прання 24 канал

Комаровський наголосив, що госпіталізація необхідна якщо:

важко дихати;

сильна блювота;

сильне печіння і подразнення очей;

погіршення зору;

втрата свідомості.

"Незалежно від прояву симптомів необхідно звернутися за медичною допомогою", – закликав доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський раніше розповів, чи впливають деякі види спорту, в першу чергу боротьба, на зріст дитини.

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