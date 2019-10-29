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Щодня страждає дитина: Комаровський назвав несподівану побутову небезпеку

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Доктор Євген Комаровський закликав прибирати капсули для прання, в яких використовується концентрат, як можна далі від дітей.

У своєму Instagram він зазначив, що кожну годину батьки звертаються за медичною допомогою через отруєння капсулами.

"Найбільш небезпечний вік: 1-2 роки. 36% отруєнь відбувається, коли капсули перебувають поза контейнером", – написав доктор.

Капсули для прання

Капсули для прання

24 канал

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Комаровський наголосив, що госпіталізація необхідна якщо:

  • важко дихати;

  • сильна блювота;

  • сильне печіння і подразнення очей;

  • погіршення зору;

  • втрата свідомості.

"Незалежно від прояву симптомів необхідно звернутися за медичною допомогою", – закликав доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський раніше розповів, чи впливають деякі види спорту, в першу чергу боротьба, на зріст дитини.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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