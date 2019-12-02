ВІЛ і СНІД: як людству перемогти в глобальній боротьбі

З ВІЛ живуть мільйони людей, сотні тисяч з яких – в Україні. Хоча сьогодні ефективні ліки, що дозволяють людям з цим вірусом жити нормальним, повноцінним і довгим життям стають доступнішими, ВІЛ залишається однією з найбільших глобальних загроз для людства.

Глобальне визнання ВІЛ та СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту), що спричиняє інфекція ВІЛ, почалося на початку 1980-х років. Тоді в США були зафіксовані випадки рідкісної та небезпечної форми злоякісних пухлин серед кількох молодих чоловіків – саркоми Капоші, що дуже швидко поширювалася організмом та призводила до смерті. Того ж року зафіксовані випадки зі злоякісною формою пневмоцистної пневмонії (форма пневмонії, що виникає у людей з ослабленим імунітетом) – також серед чоловіків, що практикували секс з чоловіками.

Тому від початку хворобу пов’язували саме з цією групою людей. Але вже до середини 1982 року науковці зрозуміли, що вона також поширюється серед інших груп населення. Основою раніше невідомого захворювання було різке ослаблення імунітету, тому згодом його стали позначати як синдром набутого імунодефіциту – СНІД.

В даний час не існує ліків, щоби повністю вилікувати ВІЛ. Але при належній медичній допомозі інфекцію можна контролювати. Терапія для контролю ВІЛ називається антиретровірусною терапією (АРТ). До впровадження АРТ в середині 1990-х років люди з ВІЛ могли розвинути СНІД всього за кілька років.

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1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом Ілюстрація

Хоча АРТ є ефективним методом для контролю ВІЛ, повністю знищити вірус такі ліки не можуть. Водночас, відмова від терапії АРТ спричиняє збільшення вірусного навантаження в організмі – фактично повернення до прогресування інфекції. Наразі тривають дослідження та розробки ліків, які будуть здатні повністю знищити вірус.

Тут детальний таймлайн розвитку ВІЛ та СНІД (виявлення інфекції та її ускладнень, винайдення ліків, шляхів поширення та запобігання).

За даними ВООЗ, на сьогодні у світі з ВІЛ живуть майже 38 мільйонів людей. Наприкінці 2018 року приблизно 79% людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус, 62% отримують антиретровірусну терапію, близько половини людей, що живуть з ВІЛ, завдяки терапії мають невизначений рівень вірусу в крові та не можуть передавати вірус іншим.

СНІД є останньою стадією прогресування ВІЛ-інфекції. Він може розвиватися від 8 до 10 років (залежить індивідуально), якщо його не виявити та не розпочати прийом ліків. СНІД визначається розвитком певних ракових захворювань, інфекцій або інших важких клінічних проявів, які швидко прогресують та призводять до смерті. Саме тому важливо знати про свій ВІЛ статус, і якщо він позитивний – розпочати прийом ліків.

Україна змінюється та дізнатися про ВІЛ-позитивний статус – більше не означає вирок. ВІЛ-позитивні українці можуть отримувати ліки безоплатно, жити довгим життям та народжувати здорових дітей. Попри це досі є і багато міфів і невиправданого страху, які дуже ускладнюють життя, як ВІЛ-позитивним людям так і тим, хто не має хвороби.

Щороку 1 грудня відзначають Світовий день боротьби зі СНІДом. Знання про вірус, шляхи його передачі і запобігання інфекції та регулярне тестування на ВІЛ – внесок, який може зробити кожен у глобальній боротьбі проти ВІЛ та СНІДу.

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