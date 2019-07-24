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/ Хвороби і лікування

Що потрібно знати про сказ: топ-5 фактів

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Сказ – одна з найбільш вивчених хвороб, яку можна попередити, все ще залишається смертельною і поширеною загрозою для здоров'я населення Землі.

Щорічно в світі від цієї інфекції вмирає близько 60 000 людей. У більшості випадків причиною є укус скаженої собаки. Про це повідомляє The New York Times.

У бідних регіонах світу з численними популяціями бродячих нещеплених собак небезпека, пов'язана з вірусом, найвища.

Вилов собак, щоб прищепити їх від сказу

Вилов собак, щоб прищепити їх від сказу

nytimes.com

Автори публікації зібрали топ-5 важливих фактів про це захворювання, які корисно знати кожному:

  1. Сказ викликає РНК-вірус Rabies virus. Хвороба може постійно розвиватися в популяціях собак, кажанів, єнотів і інших тварин.

  2. Інфекція зазвичай передається через слину зараженої тварини при укусі. При потраплянні в мозок він викликає судоми, гідрофобію, підвищене слиновиділення.

  3. Зараження сказом не смертельно. Хворобі у людей можна запобігти, якщо вакцина вводиться після укусу, але до появи симптомів.

  4. Щоб зупинити поширення вірусу, краще вакцинувати тварин з точки зору витрат і безпеки. Щеплення собакам усунули сказ як серйозну проблему суспільної охорони здоров'я в багатьох країнах.

  5. Побороти сказ можна. ВООЗ поставила за мету досягти до 2030 року нульової смертності від собачого сказу шляхом вакцинації тварин в поєднанні з лікуванням після укусу.

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Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що 24-річна норвежка померла після контакту з собакою, яку підібрала під час відпочинку.

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Тема
здоров'я
Теги
тварини інфекція
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