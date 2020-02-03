Ще один привід кинути: вчені спростували популярний міф про куріння

Легені людини мають здатність лікувати канцерогенні мутації, викликані курінням. До такого висновку дійшли британські дослідники.

Раніше вважалося, що мутації, що призводять до раку легенів, назавжди залишаються навіть у колишніх курців, які більше не торкаються до сигарет. В результаті багато курців навіть не намагалися кидати, оскільки думали, що шкоду від викурених сигарет вже не виправити. Але результати дослідження свідчать про те, що ті деякі клітини, які залишилися неушкодженими, здатні відновити легені, пише BBC.

Цей ефект спостерігався навіть у пацієнтів, що викурювали пачку сигарет на день протягом 40 років, перш ніж кинути.

Хімічні елементи, що містяться в тютюні, руйнують ДНК клітин легенів, яка в підсумку мутує, повільно перетворюючи їх зі здорових на канцерогенні. Дослідження показали, що це відбувається в легенях курця ще до виникнення раку.

"Це як бомби уповільненої дії, що чекають наступного удару, щоб виник рак", - розповів доктор Кейт Гауерс, дослідник Університетського коледжу Лондона (UCL).

Але невелика частина клітин залишається неушкодженою. Коли курець відмовляється від куріння, ці клітини починають рости і заміщати пошкоджені клітини в легенях. У тих, хто відмовилися від куріння, до 40% клітин в легенях можуть виглядати рівно так само, як у людей, які ніколи не курили.

"Ми були абсолютно не готові до цього відкриття. Є певна кількість клітин, які якимось чарівним чином відновлюють дихальні шляхи", - стверджує дослідник Інституту Сенгера Пітер Кемпбелл.

Згідно з дослідженнями, люди, що кидають палити, вже з першого дня без тютюну знижують ризик захворіти на рак легенів. Раніше це пов'язували просто з тим, що у тих, хто кинув палити подальшої мутації клітин не відбувається.

"Ця ідея дійсно мотивує: люди, які відмовилися від куріння, отримують подвійну користь - вони запобігають подальшому руйнуванню клітин легенів і дають своїм легеням шанс скоротити вже завдані збитки за допомогою більш здорових клітин", - сказала докторка Рейчел Оррітт, експертка британської організації Cancer Research UK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як кинути курити і назавжди позбутися від шкідливої звички.

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