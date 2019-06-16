Руйнує нирки: названа несподівана небезпека популярного вітаміну

Людям не варто зловживати вітаміном D, оскільки його прийом без медичних показань призводить до руйнування нирок.

Про це повідомляє журнал CMAJ з посиланням на канадських вчених. Як приклад вони привели випадок, який стався з 54-річним канадцем, який звернувся до лікарів зі скаргами на самопочуття. Детальне обстеження показало підвищений вміст кальцію і паратирину (гормон, який сприяє його виводу) в крові.

Відомо, що такі зміни спостерігаються при прийомі великих кількостей вітаміну D. Медики з'ясували, що пацієнт протягом трьох років вживав вітамін, а загострення сталося під час відпочинку, коли він постійно був на пляжі, де через сонця дози вітаміну D в його організмі збільшилися в рази.

При цьому, вітамін D безсумнівно корисний. Американські дослідники з Інституту Бака раніше з'ясували, що вітамін має взаємодію з генами довголіття - він зміг продовжити середню тривалість життя на 33%, а також призупинити аномальний фолдінг (побудова просторової структури) величезної кількості білків, які так чи інакше виявилися пов'язані зі старінням черв'яків.

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Вітамін D бере участь в процесах засвоєння організмом кальцію і прискорення зростання кісткової тканини. Його благотворний вплив добре вивчений в профілактиці раку грудей, товстої кишки і передміхурової залози. Крім того, вітамін допомагає в боротьбі з надмірною масою тіла, хворобами серця і депресивними розладами. Відомо, що вітаміни групи D мають властивість утворюватися в тканинах тварин і рослин з стеринів під впливом ультрафіолету.

Харчовими джерелами даного вітаміну вважаються молочна продукція, яєчний жовток і риб'ячий жир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали топ-5 продуктів, які захистять нирки.

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