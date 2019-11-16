Більше 110 років! Розкрито секрет рекордно довгого життя

Унікальна імунна систем людей, які прожили більше 110 років, робить їх несприйнятливими до інфекцій та раку.

Як з'ясували японські вчені з Центру інтегративної медицини RIKEN та Університету Кейо, річ у тім, що в цих людей є надлишок імунних клітин певного типу. Про це йдеться в пресрелізі на сайті MedicalXpress.

Дослідники проаналізували зразки клітин семи таких довгожителів і п'яти людей віком від 50 до 80 років. Від перших отримали 41 208 клітин, від других – 19 994.

Виявилося, що у людей у віці 110 років знижений рівень B-клітин, а кількість Т-клітин – звичайна. У цей час серед останніх спостерігалося домінування цитотоксичних T-лімфоцитів.

Розкрито секрет рекордно довгого життя

На поверхні виявлених цитотоксичних T-лімфоцитів перебувають імуноглобуліни CD4. У крові таких довгожителів ці клітини становили до 80% всіх інших Т-клітин порівняно з 10-20% в контрольних зразках. При цьому зазвичай цитотоксичними є клітини з імуноглобуліном CD8.

На думку вчених, CD4 T-лімфоцити не є маркером віку, а загальною характеристикою людей, які прожили більше 110 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії найстаріші близнючки Лілан і Доріс, яким виповнилося по 95 років, розкрили свій секрет довголіття. Справа в тому, що вони утримувалися від занять сексом і пили багато пива.

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