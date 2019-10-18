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Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Российские врачи убивают своих пациентов?

2.1т Читати матеріал російською

В одной из больниц города Нижние Серги Свердловской области произошла трагическая история, потрясшая многих. Речь идет о смерти 22-летней женщины, которая скончалась вскоре после родов из-за непрофессиональных действий 27-летнего врача-акушера.

В Сети этот случай вызвал волну негодования, многие пользователи увидели в этом последствия платного образования: "Купленные дипломы делают свое дело".

Женщина умерла спустя два дня после родов из-за грубейшей ошибки акушера. Врач не обратила внимания на выявленную редкую аномалию у роженицы – слишком сильное прикрепление плаценты к стенке матки. Обычно в этом случае ее должны отделять вручную под наркозом, но акушер решила с силой оторвать плаценту. Все это привело к полному вывороту матки, массивному кровотечению, шоку и остановке сердечной деятельности.

Принимавшая роды акушер своей вины не признает и даже не пыталась объяснить родным, что случилось с их дочерью и женой.

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Российские врачи убивают своих пациентов?

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Тема
здоров'я
Місце
Росія
Теги
лікарська помилка смерть
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Пока не будут их мочить в сортирах,так и будет
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