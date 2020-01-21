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"Всього за 7 днів!" Російські вчені похвалилися першою перемогою над смертельним вірусом з Китаю

1.5т
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Російські вчені заявили про те, що розробили засоби для діагностики коронавіруса.

Як передає Росспоживнагляд, на це у них пішло менше 7 днів. Тепер вони зможуть виявити вірус ще на ранній стадії.

Лабораторії по всій Росії мають у своєму розпорядженні необхідне обладнання та фахівців для діагностики виявленого в Китаї коронавіруса.

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Смертельний вірус із Китаю: медики розповіли, як від нього захиститися

Також повідомляється, що були розроблені методичні рекомендації по його лабораторній діагностиці.

У Китаї виявили коронавірус, є постраждалі. Ілюстрація

У Китаї виявили коронавірус, є постраждалі. Ілюстрація

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія
Теги
інфекція хвороба
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завидуют рагули ,по всем показателям в жо-пе.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А на усра-ине мор .
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семенов Александр
семенов Александр
Мой комент про украйиськых вчэных,наваливших в шаровары,почему то стерли (((
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