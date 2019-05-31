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/Новини медицини

Роботизовані аптеки тримають "Курс на знижки"

3.1тЧитати матеріал російською

З приходом тепла хочеться чогось легкого і свіжого. Літо тільки вступає в права, і разом з ним починається спеціальна всеукраїнська акція від роботизованих аптек "Курс на знижки". Вона триватиме з 01.06.2019 до 30.07.2019 року.

Роботизовані аптеки тримають "Курс на знижки"

Акція "Курс на знижки" передбачає можливість придбати популярні товари зі знижкою до 30% від звичайної роздрібної ціни. Вона охоплює різні продукти: косметика, медичні товари, дитяче харчування, засоби гігієни тощо. Акція діє у фармбрендах "Аптека АНЦ", "Благодія" та "Аптека Копійка" і передбачає знижку до 30%.

Широкий асортимент товарів дозволяє придбати необхідні позиції. У переліку акційних пропозицій є медичні вироби, лікарські засоби, дієтичні добавки та багато іншого. Головна умова отримання знижки – наявність потрібного товару в аптеці. Детальну інформацію можна запитати у провізора.

Роботизовані аптеки тримають "Курс на знижки"

Раніше в аптеку приходили тоді, коли погіршилося здоров'я. Але зараз це тільки одна з причин. Роботизовані аптеки пропонують відвідувачам познайомитися з інноваційними технологіями, придбати лікарські засоби і обрати інші різноманітні товари. Робот PharmBot швидко знаходить потрібну продукцію на полиці і прискорює обслуговування. За його роботою дуже цікаво спостерігати. Робот-консультант допомагає отримати загальну інформацію про потрібний товар і підказує, де забрати замовлення.

Нагадуємо, річна всеукраїнська акція від фармацевтичних брендів "Аптека АНЦ", "Благодія" і "Аптека Копійка" триватиме з 01.06.2019 по 30.07.2019. Вона передбачає знижки* на різні товари.

Роботизовані аптеки тримають "Курс на знижки"

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації і про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

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