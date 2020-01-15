Ризик смерті: названа несподівана ознака

Ранніми попередженнями про смертельне захворювання можуть бути більш низькі рівні лімфоцитів у крові.

Такі дані наводять вчені з Данії. Згідно їх дослідженню, низькі показники були пов'язані зі збільшенням смертності на 60%, незалежно від причини.

"Наше дослідження показало, що учасники з лімфопенією тобто з низьким рівнем лімфоцитів, мали високий ризик померти від будь-якої причини, незалежно від будь-якого іншого фактора ризику смертності від усіх причин, включаючи вік", – зазначив один з авторів дослідження, доктор Стіг Боженс.

Низький рівень лімфоцитів може говорити про смертельне захворювання

За словами вчених, лімфопенія часто виявляється під час рутинних аналізів крові, і пацієнти зазвичай не направляються на подальше дослідження, тому що значення лімфопенії як показника майбутнього здоров'я не було відомо.

Дворічний експеримент показав, що випадкове виявлення низької кількості лімфоцитів було пов'язано з 1,6-кратним збільшенням ризику смерті від будь-якої причини і в 1,5-2,8 рази підвищеною вірогідністю померти від раку, серцево-судинних респіраторних захворювань, інфекцій та інших причин. За досліджуваний період померли 10 372 осіб.

Зв'язок між лімфопенією і смертю може бути пов'язаний зі зниженою імунною здатністю виживати при потенційно смертельних захворюваннях. Лімфопенія також може вказувати на слабкість, яка може привести до хвороби і смерті.

"Використовуючи абсолютний дворічний ризик смертності від усіх причин, лікарі можуть виявляти осіб з високим ризиком розвитку лимфопении (наприклад, курці), яким може бути корисно додаткове спостереження", – відзначили вчені.

Як писав OBOZREVATEL, любителі пити чай мають в середньому менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

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