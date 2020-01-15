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Ризик смерті: названа несподівана ознака

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Ранніми попередженнями про смертельне захворювання можуть бути більш низькі рівні лімфоцитів у крові.

Такі дані наводять вчені з Данії. Згідно їх дослідженню, низькі показники були пов'язані зі збільшенням смертності на 60%, незалежно від причини.

"Наше дослідження показало, що учасники з лімфопенією тобто з низьким рівнем лімфоцитів, мали високий ризик померти від будь-якої причини, незалежно від будь-якого іншого фактора ризику смертності від усіх причин, включаючи вік", – зазначив один з авторів дослідження, доктор Стіг Боженс.

Низький рівень лімфоцитів може говорити про смертельне захворювання

Низький рівень лімфоцитів може говорити про смертельне захворювання

За словами вчених, лімфопенія часто виявляється під час рутинних аналізів крові, і пацієнти зазвичай не направляються на подальше дослідження, тому що значення лімфопенії як показника майбутнього здоров'я не було відомо.

Дворічний експеримент показав, що випадкове виявлення низької кількості лімфоцитів було пов'язано з 1,6-кратним збільшенням ризику смерті від будь-якої причини і в 1,5-2,8 рази підвищеною вірогідністю померти від раку, серцево-судинних респіраторних захворювань, інфекцій та інших причин. За досліджуваний період померли 10 372 осіб.

Зв'язок між лімфопенією і смертю може бути пов'язаний зі зниженою імунною здатністю виживати при потенційно смертельних захворюваннях. Лімфопенія також може вказувати на слабкість, яка може привести до хвороби і смерті.

"Використовуючи абсолютний дворічний ризик смертності від усіх причин, лікарі можуть виявляти осіб з високим ризиком розвитку лимфопении (наприклад, курці), яким може бути корисно додаткове спостереження", – відзначили вчені.

Як писав OBOZREVATEL, любителі пити чай мають в середньому менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

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Автор
Гліб Іванов
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