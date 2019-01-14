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/Новини здоров'я

Рідкісна мутація: росіян косить страшна генетична хвороба

6.7тЧитати матеріал російською

Фахівці російського Медико-генетичного наукового центру виявили в РФ рідкісну спадкову хворобу, яка раніше не зустрічалася.

Її назва – синдром Елерса-Данло з кіфосколіозом, повідомляє РИА Новости. Половина пацієнтів по всьому світу – росіяни.

"За численними даними ми побачили, що в гені FKBP14 повторюється одна і та ж мутація. З'ясувалося, що є окрема нозологічна форма – синдром Елерса-Данло з кіфосколіозом, і ця мутація характерна саме для нього. Раніше лікарі були незнайомі з такою нозологічною формою", – заявили в лабораторії.

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Мутація генів

Мутація генів

МК

Відзначається, що вперше про причини захворювання заговорили в 2012 році. Хвороба відноситься до рідкісних, але в Росії на сьогоднішній день уже виявлено 20 хворих, що становить половину світової кількості пацієнтів.

Синдром Елерса-Данло з кіфосколіозом – це захворювання сполучної тканини. До його ознак відносять виражену гіпермобільність суглобів, тендітну шкіру, важку м'язову гіпотонію від народження і прогресуючий сколіоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії визначили групу генів, які грають ключову роль у процесі старіння.

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Тема
здоров'я
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да что вы говорите! Есть еще как минимум одна мутация, вызывает параноидальный бред, ксенофобию и атрофию мозга. Таких ы рашке пруд пруди.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, цапьё, вы реально впереди планеты всей и не только с синдромом Дауна...
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