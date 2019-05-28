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Можуть загинути мільйони людей: у річках 70 країн світу виявили небезпеку

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Дослідники з Йоркського університету в Великобританії проаналізували зразки річкової води в 72 країнах і виявили в них високий рівень антибіотиків.

Найбільш забрудненими виявилися річки в країнах Азії і Африки: Бангладеші, Кенії, Гані, Пакистані та Нігерії, повідомляє американський телеканал СNN.

Найгірша ситуація сформувалася на території Бангладешу, де концентрації метронідазолу перевищували безпечні рівні в 300 разів. Цей препарат використовується для лікування бактеріальних інфекцій шкіри і рота.

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У всіх зразках дослідники визначали 14 антибіотиків, які найчастіше застосовуються. Триметоприм (для лікування інфекцій сечовивідних шляхів) був виявлений в 43% всіх зразків. Це найпоширеніший антибіотик в річках.

Зразки води були взяті з 711 місць, а також з деяких найвідоміших в світі річок – Чаупхраї, Дунаю, Меконгу, Сени, Темзи, Тибру і Тигра.

Можуть загинути мільйони людей: у річках 70 країн світу виявили небезпеку

Основними джерелами потрапляння антибіотиків у навколишнє середовище є стічні води і медичні відходи, тому найбільш забрудненими ділянками виявилися місця поруч з очисними спорудами, сміттєвими або каналізаційними звалищами.

Згідно з доповіддю ООН, стійкість до антибіотиків, противірусних препаратів, протигрибкових та протипротозойних препаратів є глобальною проблемою. Якщо не вжити заходів, до 2050 року через стійкі до антибіотиків хвороби можуть померти 10 мільйонів осіб на рік.

Як відомо, через наявність антибіотиків у річках безліч бактерій, що мешкають у воді, мулі, на водорослях, на лусці і в кишечнику риби, раків, молюсків, набувають стійкості до цих ліків. При контакті з річковими продуктами, водопої худоби, ці стійкі мікроби потрапляють в організм людей і тварин. Там вони обмінюються генетичною інформацією з іншими бактеріями, в тому числі зі збудниками інфекційних захворювань, і можуть передавати останнім гени стійкості.

Таким чином, антибіотики з річкової води поступово трансформуються в стійкість збудників смертельно небезпечних хвороб (наприклад, пневмонії, туберкульозу, сифілісу, менінгіту, сепсису і ін.) до сучасних лікарських препаратів. В результаті, в найближчому майбутньому людство ризикує залишитися без дієвих засобів боротьби з інфекціями.

Як раніше повідомляв MedOboz, названі кілька причин, чому антибіотики можуть бути небезпечні для здоров'я.

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Юсупова Ирина
Юсупова Ирина
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