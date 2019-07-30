Расовий скандал в МОЗ: Супрун "розмазала" можливого міністра Зеленського

Радник президента Володимира Зеленського, новообраний нардеп, засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, якого пророкують на пост міністра охорони здоров'я України, заявив, що існують "особливості лікування у представників різних рас".
У нинішньої керівниці МОЗ Уляни Супрун ці слова Радуцького з інтерв'ю газеті "Ваше здоров'я" викликали шквал критики.
Так, обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.
Супрун і Радуцький
"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування. Тому протоколи повинні бути тільки державними, написаними українською мовою, затвердженими Міністерством охорони здоров'я і Мін'юстом, адаптованими", - сказав Радуцький.
Михайло Радуцький
Politeka.net
"... генетичні відмінності перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас" - серйозно? Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, не буває ніяких "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних або територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії", - написала у відповідь на ці слова Супрун в Facebook.
Керівник МОЗ пояснила, що медичні протоколи - універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнтові.
"Вони створюються медичним співтовариством на основі багаторічних досліджень і пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес течії тих чи інших захворювань теж однаковий", - зазначила Супрун, яка по пунктах пройшлася по неоднозначному інтерв'ю Радуцького.
OBOZREVATEL розібрався, кого ще можуть призначити в Кабмін від команди Володимира Зеленського.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!