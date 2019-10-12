"Шок!" В інституті Шалімова зробили гучну заяву про скандального хабарника

Вчена рада Національного інституту трансплантології ім. Шалімова вибачилася за дії затриманого на хабарі завідувача відділення трансплантації та хірургії печінки Олега Котенко.

Про це прес-служба інституту повідомляє в Facebook. За словами лікарів, ситуація викликала у них "шоковий стан".

Момент затримання Олега Котенко

За словами представників інституту, правоохоронці показали їм відео, на підставі якого будуються звинувачення на адресу Котенко. Побачене не вимагає коментарів, стверджують лікарі.

"Вчора відбулося засідання Вченої ради інституту, на якому співробітники правоохоронних органів, щоб уникнути поширення неправдивої інформації та чуток, продемонстрували частину відеоматеріалів, на підставі яких звинувачують Котенко Олега Геннадійовича. Побачене не вимагає ніяких коментарів і викликає ШОК!", – відзначають медики.

Представники інституту вибачилися за дії свого колеги і відзначили, що на днях відео з'явиться у вільному доступі. При цьому в коментарях до заяви лікарів жінка затриманого Ольга обурилася їх діями.

"Однозначно, за результатами цієї публікації захистом Олега Котенко будуть вжиті відповідні заходи в рамках чинного законодавства. Не буде зайвим нагадати автору поста окремі положення Конституції України. Стаття 62: Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що з банківського осередку у затриманого на хабарі Олега Котенко вилучили $840 000.

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