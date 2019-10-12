Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

"Шок!" В інституті Шалімова зробили гучну заяву про скандального хабарника

2.4т Читати матеріал російською

Вчена рада Національного інституту трансплантології ім. Шалімова вибачилася за дії затриманого на хабарі завідувача відділення трансплантації та хірургії печінки Олега Котенко.

Про це прес-служба інституту повідомляє в Facebook. За словами лікарів, ситуація викликала у них "шоковий стан".

Момент затримання Олега Котенко

Момент затримання Олега Котенко

Новини
"Нашу дівчинку можна було врятувати!" Супрун розповіла про жертву хірурга-хабарника Котенка

За словами представників інституту, правоохоронці показали їм відео, на підставі якого будуються звинувачення на адресу Котенко. Побачене не вимагає коментарів, стверджують лікарі.

"Вчора відбулося засідання Вченої ради інституту, на якому співробітники правоохоронних органів, щоб уникнути поширення неправдивої інформації та чуток, продемонстрували частину відеоматеріалів, на підставі яких звинувачують Котенко Олега Геннадійовича. Побачене не вимагає ніяких коментарів і викликає ШОК!", – відзначають медики.

Представники інституту вибачилися за дії свого колеги і відзначили, що на днях відео з'явиться у вільному доступі. При цьому в коментарях до заяви лікарів жінка затриманого Ольга обурилася їх діями.

"Однозначно, за результатами цієї публікації захистом Олега Котенко будуть вжиті відповідні заходи в рамках чинного законодавства. Не буде зайвим нагадати автору поста окремі положення Конституції України. Стаття 62: Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що з банківського осередку у затриманого на хабарі Олега Котенко вилучили $840 000.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Олег Котенко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини