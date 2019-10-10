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"Потерплять, не пріоритет": Зеленський різко висловився про легалізацію медканнабісу

3.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський різко виступив проти легалізації в країні марихуани в медичних цілях.

Своєю думкою поділився він у рамках пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Зараз не йдеться про легалізацію канабісу. Знаю, що багато хто хотів би займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати тільки після того, як будемо знати, що говоримо саме про медичну марихуану. Це гострі питання. Коли будуть відповіді... Не хочу, щоб завтра сказали, що ми всім дозволили займатися наркотиками. Навіщо нам це? Ті, хто хочуть, потерплять", – сказав він.

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Легалізація марихуани й одностатеві шлюби: у Зеленського висловилися про гострі питання

Зеленський виступив проти легалізації марихуани

Зеленський виступив проти легалізації марихуани

На питання про відповідний законопроєкт Зеленський відповів, що не бачив його. Президент додав, що в Україні існують важливіші проблеми.

"Знаєте, є речі, які не на часі. Ось я так вважаю. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Ми не готові поки. Ось коли завтра буде менше наркоманів, якщо все буде чисто, повернемося до розгляду цього", – резюмував він.

Примітно, що в партії президента "Слуга народу" заявили, що розробили законопроект про легалізацію медичної марихуани. У найближчі місяці він може бути внесений до Верховної Ради.

Головна мета подібного нововведення – полегшення страждань людям із серйозними захворюваннями, зокрема з онкологією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
марихуана
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мыкола смотри как я могу... Дальше новость: "террористы" подло подорвали укроаокашню
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Хоxлы и так е6анутые.
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