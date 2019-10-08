Cъезд Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов

18-19 октября 2019 года в г.Киев состоится Пятый съезд Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов "Актуальные вопросы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии".

Лучшие профессионалы пластической хирургии представят свои доклады о новейших методиках, актуальных тематиках, самых современных подходах в пластической хирургии.

Модераторы секций

Ведущие специалисты Украины: Пинчук В.Д, Компаниец О.А., Галич С.П., Слесаренко С.В., Цепколенко В.А., Валихновский Р.Л., Кебуладзе И.М., Усов С.М., Бадюл П.О., Кадочников С.В., Слюсарев И.Ю.

На конгресс приглашены международные специалисты Enoc Chambi (USA), Bartosz Mańkowski, Maciej Kuczynski, Wojciech Pielesz (Poland).

Организаторы

- Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов– Президент Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика;

- Национальный институт хирургии и трансплантологии имени О. О. Шалимова – Директор Усенко А.Ю., д.мед.н., профессор, член-корреспондент НАМН Украины;

- Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика – Ректор Вороненко Ю.В., д.мед.н., профессор, академик НАМН Украины.

Почетными гостями сьезда станут

Радуцкий М.Б. – председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховном Совете Украины IX созыва;

Цымбалюк В.И. – Президент Национальной академии медицинских наук Украины, украинский ученый-нейрохирург высшей категории, д.мед.н., профессор.

Съезд внесен в "Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, проводимых в 2019 году Минздрава и АМН Украины". Участие в съезде дает право на получение баллов для прохождения предаттестационной комиссии при получение квалификационной категории. Все участники сьезда получат соответствующие сертификаты.

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