ПЦУ закликала до вакцинації і розділила українців: суть скандалу

Православна церква України закликала українців у мережі робити вакцинацію через тривожні сигнали про можливі епідемії. Така заява розділила користувачів.

Так, на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook з'явився заклик: "На сучасному рівні розвитку медицини є дієвий спосіб захиститися від інфекцій – це вакцинація. Тому не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров'я людини мікроорганізми і створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників".

Частина українців підтримали прагнення церкви прискорити цей процес. "Церква здорової людини!", "Спасибі вам за позицію!", "Спасибі, що турбуєтеся про здоров'я своєї нації!" – пишуть вони.

ПЦУ закликала до вакцинації і розділила мережу Ілюстрація

Однак з'явилися серед коментарів і докори. "Господь дав людині право вибору, і він сам повинен вирішувати, як піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. А те, що ПЦУ стала інструментом державної медичної агітації – прикро і неприємно", – написав один із користувачів.

Багато хто не схвалює той момент, що ПЦУ відкрито озвучила позицію в настільки делікатному питанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, над Україною знову нависла загроза широкого поширення дифтерії. За даними українського МОЗ за минулий рік, кожен другий житель країни не отримав необхідну дозу вакцини від дифтерії і правця. І через відсутність так званого колективного імунітету проти цього захворювання і відбувається все більшого поширення хвороби.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!