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Протести і страйки: лікарі Франції незадоволені фінансуванням медицини

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У Франції через недостатнє фінансування медицини майже 1200 лікарів йдуть з керівних посад.

Медичний персонал звинуватив уряд в нездатності брати участь в переговорах з приводу послуг в державних лікарнях і дефіциті бюджету, повідомляє новинний канал RT.

У відкритому листі, адресованому міністрові охорони здоров'я, лікарі розкритикували бюджет, виділений для державних лікарень у 2020 році, як "занадто маленький, дуже частковий, дуже розкиданий в часі".

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Автори звернення підкреслюють, що лікарняну систему необхідно реформувати, але неможливо провести велику реформу, не вкладаючи коштів, передає RFI.

Прес-конференція французьких лікарів 14 січня 2020 року

Прес-конференція французьких лікарів 14 січня 2020 року

RFI

Акції протесту співробітників французьких лікарень тривають протягом останніх місяців.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Франція
Тег
лікарі
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