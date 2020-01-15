Протести і страйки: лікарі Франції незадоволені фінансуванням медицини

У Франції через недостатнє фінансування медицини майже 1200 лікарів йдуть з керівних посад.

Медичний персонал звинуватив уряд в нездатності брати участь в переговорах з приводу послуг в державних лікарнях і дефіциті бюджету, повідомляє новинний канал RT.

У відкритому листі, адресованому міністрові охорони здоров'я, лікарі розкритикували бюджет, виділений для державних лікарень у 2020 році, як "занадто маленький, дуже частковий, дуже розкиданий в часі".

Новини В Израиле медработники объявили забастовку

Автори звернення підкреслюють, що лікарняну систему необхідно реформувати, але неможливо провести велику реформу, не вкладаючи коштів, передає RFI.

Прес-конференція французьких лікарів 14 січня 2020 року RFI

Акції протесту співробітників французьких лікарень тривають протягом останніх місяців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!