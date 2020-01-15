Протести і страйки: лікарі Франції незадоволені фінансуванням медицини

У Франції через недостатнє фінансування медицини майже 1200 лікарів йдуть з керівних посад.
Медичний персонал звинуватив уряд в нездатності брати участь в переговорах з приводу послуг в державних лікарнях і дефіциті бюджету, повідомляє новинний канал RT.
У відкритому листі, адресованому міністрові охорони здоров'я, лікарі розкритикували бюджет, виділений для державних лікарень у 2020 році, як "занадто маленький, дуже частковий, дуже розкиданий в часі".
Автори звернення підкреслюють, що лікарняну систему необхідно реформувати, але неможливо провести велику реформу, не вкладаючи коштів, передає RFI.
Прес-конференція французьких лікарів 14 січня 2020 року
RFI
Акції протесту співробітників французьких лікарень тривають протягом останніх місяців.
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