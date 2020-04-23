Протефлазід і неофіти-вірусологи: брудну війну на фармринку ведуть політичні "експерти" і блогери

"Антипротефлазідна" медіа-кампанія не вщухає вже декілька тижнів. У розпал пандемії деякі політичні журналісти і блогери, які ніколи не мали жодних стосунків не тільки з вірусологією, але й медициною, ополчилися проти противірусного препарату з діючою речовиною Протефлазід. Водночас жодне ЗМІ не спробувало поцікавитися позицією НАМН України або розробників діючої речовини, пише Обозреватель.

Атака на препарат, який існує на ринку вже понад 20 років, почалася після того, як близько місяця тому вчені з Академії медичних наук, ґрунтуючись на нових власних дослідженнях, визнали його потенційний ефект – гальмування розвитку коронавірусів. Після публікації наукового звіту керівництво компанії-виробника заявило про готовність безкоштовно поставляти препарат в українські клініки.

В інтерв'ю МedOboz президент компанії "Екофарм" Анатолій Новик наголосив, що медіавійна проти Протефлазіду вигідна тіньовим гравцям фармринку: "Пандемія стала сприятливим періодом для тіньових гравців фармринку. Вона обіцяє прибутки в цьому бізнесі, а бізнес у нас завжди пов'язаний з політикою. Конкуренція висока, ставки величезні. І когось дуже збентежила звістка про існування препарату, що потенційно може бути ефективним при лікуванні коронавірусів. Тим паче, з огляду на перспективу його безкоштовної поставки для лікарів першої лінії боротьби з коронавірусом".

За його словами, ніхто із критиків препарату не зміг аргументувати свою думку, ґрунтуючись на наукових доказах: "Ми піддалися замовній та безглуздій кампанії. З нами не ведуть наукової дискусії. Ні фахівцям Академії медичних наук, ні нам, як розробникам, просто немає з ким полемізувати, адже з "того боку" – жодного профільного фахівця – тільки блогери, шоумени та диванні експерти!".

Розробник пояснив, що серед доведених механізмів дії препарату – пригнічення розмноження ДНК-вірусів і РНК-вірусів. А коронавірус SARS-Cov-2 – це саме РНК-вірус. Головне завдання діючих речовин із прямою противірусною дією, – пояснив Анатолій Новик, – не допустити максимального вірусного навантаження на організм у процесі розвитку захворювання. Якщо вчасно зупинити його ріст, імунна система без перенапруги виконає своє природне завдання – синтезує імуноглобуліни та впорається з вірусом сама. А вірусна інфекція не спровокує появи патогенетичних змін в організмі, не створить загрози для здоров'я або життя людини.

"Лікарський препарат, що може знизити вірусне навантаження – актуальний і необхідний під час будь-якої епідемії, а пандемії поготів. Нинішнім "горе-експертам" варто нагадати, що сімейство коронавірусів відноситься до ГРВІ, це аксіома", – говорить Анатолій Новик.

Нагадаємо, що раніше Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України оприлюднив результати лабораторних досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси. Фахівці заявили, що діюча речовина Протефлазід здатна сповільнювати реплікацію коронавірусів.

У відповідь на публікацію наукового звіту екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила НАМН у заняттях "псевдонаукою", тому що препарат, який протестували українські вчені "не досліджувався на Заході". Після чого почалася масована медіа-атака з посиланням на "авторитетну думку" декількох журналістів та блогерів, які традиційно займаються "політичними" темами.

При цьому професійні вірусологи, епідеміологи та імунологи жодного разу не давали негативної оцінки цьому препарату.

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