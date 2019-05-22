Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Простий календар допоможе залишитися здоровим!

Читати матеріал російською

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) розробив Календар здорової людини, мета якого коротко і просто нагадувати про важливість профілактичного візиту до лікаря, обов'язкових аналізів, скринінгу. Календар також містить інформації про важливість тестування на ВІЛ та адреси пунктів, де безкоштовно, швидко і анонімно можна зробити тест.

Календар здорової людини

Календар здорової людини

phc.org.ua

Календар здорової людини

Календар здорової людини

phc.org.ua

Профілактика - перший крок до лікування, тому огляди і скрининги є обов'язковими для відповідальної за своє життя людини. Стежити за станом свого здоров'я значно дешевше і корисніше, ніж лікуватися.

Кияни отримали Календарі здорової людини

Кияни отримали Календарі здорової людини

phc.org.ua

Кияни отримали Календарі здорової людини

Кияни отримали Календарі здорової людини

phc.org.ua

Кияни отримали Календарі здорової людини

Кияни отримали Календарі здорової людини

phc.org.ua

В рамках Європейського тижня тестування ЦГЗ спільно з благодійним фондом "100% життя" створили і роздали киянам Календарі здорової людини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 17 по 24 травня в Україні можна безкоштовно здати аналіз на ВІЛ та вірусні гепатити.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини