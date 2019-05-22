Простий календар допоможе залишитися здоровим!

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) розробив Календар здорової людини, мета якого коротко і просто нагадувати про важливість профілактичного візиту до лікаря, обов'язкових аналізів, скринінгу. Календар також містить інформації про важливість тестування на ВІЛ та адреси пунктів, де безкоштовно, швидко і анонімно можна зробити тест.

Календар здорової людини phc.org.ua

Календар здорової людини phc.org.ua

Профілактика - перший крок до лікування, тому огляди і скрининги є обов'язковими для відповідальної за своє життя людини. Стежити за станом свого здоров'я значно дешевше і корисніше, ніж лікуватися.

Кияни отримали Календарі здорової людини phc.org.ua

Кияни отримали Календарі здорової людини phc.org.ua

Кияни отримали Календарі здорової людини phc.org.ua

В рамках Європейського тижня тестування ЦГЗ спільно з благодійним фондом "100% життя" створили і роздали киянам Календарі здорової людини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 17 по 24 травня в Україні можна безкоштовно здати аналіз на ВІЛ та вірусні гепатити.

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