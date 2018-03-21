Про податки і платних хірургів: у МОЗ розповіли правду про медреформу

Медреформа в Україні набирає обертів. А в зв'язку з цим в українців виникає безліч питань, зокрема, що означає "370 грн на пацієнта", чи з'являться податки на медобслуговування, що відраховуватимуться із зарплат тощо.

Відповіді на найхвилюючі з них дав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, сказано на сторінці в Facebook глави МОЗ Уляни Супрун.

Чи є медреформа страховою медициною?

Так, адже це одна з моделей страхової медицини, яка успішно працює в таких розвинутих країнах, як Великобританія, Швеція, Норвегія та ін.

Ця модель гарантує громадянам отримання базового пакету медичних послуг, який буде сплачений за рахунок держави.

Чи доведеться платити додаткові податки "на медицину"?

Ні, подібних податків введено не буде. Кошти будуть збиратися із загальних податків, які сплачує кожен громадянин, наприклад, із ПДВ.

Що означає "гроші за пацієнта"?

У 2018 році держава буде виділяти 370 гривень на медичне обслуговування кожного дорослого українця, на дітей і людей похилого віку - приблизно вдвічі більше.

Кожен українець може звертатися до лікаря, скільки йому необхідно, а лікар буде отримувати річний оклад в залежності від того, скільки пацієнтів знаходиться у нього на обліку.

Тобто, це не означає, що пацієнт зможе отримувати медичну допомогу тільки в рамках належної суми. Це сума, яку буде отримувати медустанова, де працює його лікар.

На спеціалізоване або стаціонарне лікування обсяг коштів буде істотно більше, однак гранична планка об'єму суми поки не визначена. Реформа цієї структури почнеться у наступному році.

Чи будуть приймати вузькопрофільні фахівці безкоштовно?

Так, будуть, правда, недовго.

На час перехідного періоду (поки Україна повністю не ввійде в нову модель медичного обслуговування), тобто до 2020 року, українці зможуть приходити на прийом до вузькопрофільних фахівців без направлень, а послуги оплачуватиме держава.

Після ж завершення цього періоду безкоштовно потрапити до хірурга, гінеколога, травматолога і т.д. можна буде тільки маючи напралення сімейного лікаря, терапевта чи педіатра (лікаря, з яким ви підписали договір про надання первинної медичної допомоги).

При цьому варто наголосити, що невідкладна та екстрена медична допомога надаватиметься повністю за рахунок держави.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як правильно підписати договір із сімейним лікарем.