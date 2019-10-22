Про кабінетні бійки та майбутнє українських лікарів: Квіташвілі розповів правду про новий МОЗ

Звсім недавно в українців зі словами "реформа медицини" виникала тільки одна асоціація – Уляна Супрун, з усіма наріканнями на негаразди медицини в країні. Нещодавно ж на її місце прийшла Зоряна Скалецька, призначення якої посіяло зерно надії на те, що незабаром станеться диво: закипить робота, неясності стануть прозорими і "ух, як всі заживемо". Але ні, новий міністр у керма вже півтора місяці, а натхнені громадяни не спостерігають практично нічого, крім кулуарної метушні, склоки і скандалів.

На те, що відбувається всередині міністерства, як ведеться робота в відомстві і які плани на майбутнє, розповів МедОбозу колишній міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

- Зараз складається враження, що після приходу нового міністра в МОЗ ведуться тільки міжособні війни. Що ж там відбувається насправді?

- І правда, зараз все виглядає так, ніби крім "мишачої метушні" в міністерстві більше нічого не відбувається. Команда попередників не прийняла прихід команди Зоряни Скалецького, і навіть аудиторська перевірка була сприйнята як щось надприродне, хоча насправді це абсолютно нормальна практика в усіх сферах.

Як кипить робота у нової команди поки не видно, тому що на поверхні більше все-таки розборки, в яких стара команда воює з новою. При цьому я вважаю, що серйозно звертати увагу на це і переживати не варто, оскільки неодноразово було заявлено і Скалецького, і в Комітеті з питань охорони здоров'я, що ніяких розворотів, змін, погіршень з просування реформи не буде, адже всі зацікавлені в побудові сучасної системи охорони здоров'я в Україні.

Конфлікт інтересів звичайно ж неприємний, при цьому я не вважаю, що оновлення та зміна команди якось впливає на просування реформи. Це нормальна практика, коли приходить новий управлінець і набирає свою команду людей, з якими можна ефективно працювати. Природно, що з появою нового лідера з'являються ті, кому його манера роботи не подобається, але ж у нього завжди є можливість піти.

Незважаючи на всі "пристрасті", новою командою ведеться активна робота над налагодженням функціонування міністерства. А розбіжності і конфлікти на продуктивності їх роботи ніяк не відображаються.

- Перш ніж поставити питання про плани команди нового міністра, хотілося б почути від вас оцінку роботи команди Уляни Супрун.

- В першу чергу хотілося б відзначити, що немає такого поняття, як "реформа Супрун" (зараз дуже часто це чую, тому хотілося б внести ясність). Так само як немає поняття "реформа Квіташвілі" і т.д. Реформа української системи охорони здоров'я в цілому і зокрема те, що робилося останні п'ять років, було розписано ще в 2014 році, і прийнято за основу розвитку в 2015 році. Тобто, ми всі рухалися по цьому напряму, в тому числі і Уляна Супрун.

У реформах системи охорони здоров'я переємність – це дуже важлива річ, і потрібно продовжувати те, що було розпочато попередниками. Будь-які поправки і зміни дуже шкодять процесу в цілому. І попередній керівник МОЗ з цим завданням впоралася, місцями – "на відмінно".

Так, її команда зробила дуже багато з раніше прописаної стратегії. Головним позитивним моментом я б виділив реформу первинної ланки, в якій, зокрема, була розписана система фінансування. Вони це зробили, незважаючи на розбіжності і конфлікти між Міністерством охорони здоров'я та Комітетом, які дуже заважали роботі.

Другий позитивний момент – при Супрун була створена Національна служба здоров'я – це новий Єдиний платник, який є певним "міністерством фінансів" для системи охорони здоров'я (МОЗ сам по собі не повинен мати відношення до грошей і купувати будь-які речі, його основна функція – будувати політику системи охорони здоров'я і стежити за іі якістю).

Також варто відзначити підтримку і збільшення обсягу програми "Доступні ліки" і закупівлі медикаментів через міжнародні організації. Нехай робота в даному напрямку "зависла" на одному рівні (детальніше - пізніше), однак це набагато краще тих схем, які працювали раніше.

Є також і безліч моментів, з якими команда Супрун так і не змогла впоратися з невідомих мені причин. Наприклад, те, що ми не можемо зараз швидко почати перехід до фінансування системи охорони здоров'я на вторинній ланці, оскільки у нас немає розроблених (принаймні я їх не бачив) розрахунків за протоколами лікування. Так само я вважаю, що не була доведена до кінця робота по лікарському самоврядуванню – це також дуже важливий момент, оскільки включає в себе і ліцензування лікарів, і їх самоорганізацію. Реформа ж концентрується на двох групах людей – пацієнти і лікарі. І якщо лікарі не задоволені умовами своєї праці і своїм доходом, це безпосередньо позначається на пацієнтах і на якості системи охорони здоров'я в цілому.

Також дуже мало було зроблено у напрямку системи медосвіти.

Можливо було б зроблено більше, якби МОЗ заручився підтримкою Комітету (за час роботи Уляни Супрун робота велася проти МОЗ), але про це залишається тільки міркувати.

Зараз у нової команди ситуація набагато краща, оскільки є єдність і у виконавчій владі, і в законодавчій. Тому цим треба скористатися, і те, що не допрацювала попередня команда, можна зараз довести до розуму або виправити.

- Чим планує займатися Зоряна Скалецька найближчим часом? Які акценти розставлені?

- В першу чергу хотілося б підкреслити, що перші півтора-два місяці – це найважчий час для управлінця, коли він тільки понурюється в роботу існуючого міністерства і вв те, що там відбувається, засвоює величезні потоки інформації. Тому для початку продуктивної роботи команди Скалецького необхідно якийсь час.

Однак при цьому вже розробляється бачення курсу руху для МОЗ. У найближчій перспективі, і, наскільки мені відомо, на наступному тижні відбудеться презентація стратегії розвитку на майбутні п'ять років (попередня стратегія розвитку розроблена до 2020 року, тобто, вже її термін закінчується).

Хотілося б підкреслити, що у нової команди є розуміння необхідності внесення поправок на законодавчому рівні, щоб процес пішов швидше, і для цього у них теж є напрацювання.

Все і одразу охопити неможливо, тим більше в сфері охорони здоров'я, тому звісно розставлені акценти і пріоритети. Я вважаю (і моя думка збігається з думкою нового міністра), що в першу чергу, потрібно провести роботу з пакетом законопроектів: зайнятися зміною існуючих законів, які були зіпсовані раніше (якісь параграфи були виправлені, якісь прибрані і т.д., що в результаті призвело до колапсу в їх змісті). Також потрібно довести до кінця роботу щодо законодавчих ініціатив, які вже були готові і є прийнятними, зокрема, тих, які стосуються самоврядування лікарів, їх захисту і гарантій.

Це, мабуть, найбільш важливий момент, який активно розробляється вже зараз і через тиждень-два його буде представлено.

- Що буде з закупівлею ліків: чи залишиться нинішня схема закупівель через міжнародні організації чи Україна повернеться до старої схеми?

- Система, ясна річ, буде лише покращуватися, а не погіршуватися.

Нинішня система закупівель була прийнята в 2015 році як тимчасова: на три роки, за які необхідно було ввести нові правильні механізми держзакупівель ліків. При цьому вона повинна була вже вивести ці закупівлі з-під егіди МОЗу.

Тобто, за три роки необхідно було вийти на виробників медикаментів, і здійснювати прямі закупівлі. Це потрібно для того, щоб повною мірою забезпечити Україну необхідною кількістю препаратів і вакцин, що за нинішньою схемою практично неможливо. Тим більше, що ціна при таких схемах буде набагато менше, оскільки не буде посередників. Цього кроку попередньою командою МОЗ зроблено не було.

Поки тимчасовий механізм (через міжнародні організації) продовжений ще на два роки, за які потрібно займатися схемою виходу на прямі закупівлі.

- Як що щодо реформи медицини вторинної ланки – які плани на наступний рік і як це відіб'ється на лікарях?

- Це найскладніше завдання, яка дісталася новій команді МОЗ. По-перше, має місце географічна проблема - в основному якісні медичні послуги високого рівня сконцентровані у великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків і т.д .. Друге – ніхто ніколи не прораховував, скільки потрібно ліжок, де, в якій кількості , навіщо і т.д. Крім того, є дуже багато дубльованих функцій в різних маленьких містах. Наприклад, міські, районні, обласні лікарні і т.д., при цьому десь є велика кількість (більше необхідного) ліжок, а десь навпаки їх дуже мало.

Тому реформа вторинної ланки – дуже велика комплексна реформа, яка згладить ці "нерівності", і важлива її складова – це правильне фінансування кожного кроку.

Принцип тут такий же, як і при реформуванні первинної ланки – гроші йдуть за пацієнтом. У пацієнта при цьому є свобода вибору клініки, а за нього клініка отримує гроші від НСЗ за наданим рахунком за надані послуги.

Розгортати цю систему різко не можна, повинен бути перехідний період, який гарантує певні моменти. Перший – лікарні повинні бути фінансово стійкі (адже оплата послуг – постфактум, і щоб надати послугу повинна бути певна база. Друге – введення страхування як механізму фінансування системи охорони здоров'я. Третє – надання свободи розпорядження своїми фінансами лікарням, адже зараз у них немає легальної можливості офіційно заробляти гроші і, відповідно, їх витрачати. Це і є автономізація лікарень (ні в якому разі не приватизація) - одна з форм їх самоврядування.

Реформа первинної ланки, яка вже введена, була ключовим етапом до початку реформи вторинноі, оскільки первинна медицина – такий собі розподільник пацієнтів для другого і третього рівня надання медичних послуг.

Добре, що попередня команда МОЗ змогла провести реформу первинки. При цьому лишивши уваги підготовку баз для реформи медицини вторинної ланки. Хоча можна було б віконувати цю роботу паралельно.

У 2020 році реформувати вторинну ланку вже просто необхідно, інакше ми не зможемо зберегти ті напрацювання, які вже існують. Тим більше, відсутність розуміння подальшої реформи лякає і лікарів, і пацієнтів, що нагнітає ситуацію.

У центрі уваги будуть залишатися лікарі. Адже важливо забезпечити і нормальні умови їх праці, і дохід.

Я вважаю, що заробіток лікаря повинен бути прямо пропорційний обсягу роботи, яку він робить. Тобто, доктор, який, наприклад, приймає десять пацієнтів в день, повинен отримувати в десять разів більше лікаря, який приймає одного пацієнта. Чим більше і якісніше працює лікар, тим більше отримує.

- А з невідкладною допомогою що буде – коли зміни торкнуться цієї сфери?

- Для Зоряни Скалецького це питання на пріоритетному рівні. У мене ставлення до цього таке: реформа невідкладної медицини робиться в останню чергу (я говорю не про оснащення і забезпечення, а саме про політичну реформу). Це як вишенька на торті, яка доречна, коли вся система нормально працює: добре працюють лікарні, є географічний розподіл і т.д. Зараз же, туди поки просто потрібно вливати гроші.

Поясню чому це останній крок реформи. Сьогодні дуже часто швидка замінює функції первинної медицини, тобто приїжджає на виклик і робить те, що під силу сімейному лікарю: вимірює тиск, дає препарат від головного болю або банально надає допомогу пацієнтові при похміллі. Це аж ніяк неправильно. Найчастіше так відбувається в селах, де немає амбулаторії або поліклініки, місцевого терапевта або сімейного лікаря. Тому у пацієнтів не залишається іншого виходу, крім як вдатися до послуг невідкладної допомоги. Щоб розвантажити "швидкі" і направити тільки на ті виклики, де вони дійсно потрібні, необхідно спершу налагодити первинну і вторинну систему охорони здоров'я.

Крім того, необхідно подбати про те, щоб налагодити реферальную систему. Тобто, розподільну: направляти пацієнтів саме туди, де вони можуть отримати необхідну медичну допомогу, адже не кожна клініка, в яку доставила пацієнта "швидка", здатна надати саме ту допомогу, яка необхідна. А для його переміщення потрібні певні умови, зокрема, реанімобілі і т.д.

- Нацслужби здоров'я – яка її доля?

- Ця служба повинна працювати, розвиватися і збільшуватися – не існує жодної прогресивної системи охорони здоров'я, де немає Єдиного платника. В Україні цю функцію виконує НСЗ, тому її ніхто ліквідовувати не збирається.

Були розмови з приводу страхової медицини, мовляв, ця служба стане державною страховою компанією. Мені здається, що це було б неправильно, адже її основна функція – закупівлі послуг, а не щось інше.

- Чи є у держави кошти для фінансування перерахованих кроків реформування?

- Я вже бачив підготовлений бюджет, який буде виноситися на голосування в грудні. Думаю, що якщо до грошей, які прописані на реформу, додати ще мільярдів десять, буде набагато краще. Адже ми заходимо в сферу, де зробити точні розрахунки неможливо. Наявні підрахунки, зроблені на основі старої статистики, наприклад, кількість операцій з видалення апендициту. Але при цьому ми ніколи не знаємо, скільки з них ускладнені, а скільки ні, а тарифи-то на них - різні.

Передбачити правильний тариф, який потрібно оплатити, дуже важко. Я б рекомендував через півроку переглянути і внести корективи в цю статтю бюджету. Поки обгрунтувати заздалегідь, чому потрібно більше грошей, неможливо.

Але на сьогоднішній день фінансового ресурсу вистачає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram