Присутні у крові матері: виявлена несподівана причина розвитку аутизму

До аутизму у хлопчиків може призвести надмірна кількість статевих гормонів в організмі матері під час вагітності та їх проникнення в організм дитини.

До такого висновку прийшли вчені з Великобританії, пише журнал Molecular Psychiatry.

"Підвищений рівень естрогену і тестостерону в організмі матері і її майбутньої дитини є однією з причин розвитку аутизму. Гени – також важливий фактор ризику. Гормони можуть впливати на них, впливаючи на ті ділянки ДНК, які управляють ростом мозку зародка", – заявив один із вчених Кембріджського університету Саймон Барон-Коен.

Виявлена несподівана причина розвитку аутизму psyh.info

Примітно, що аутизм частіше зустрічається саме у чоловіків: із недосліджених причин на кожну жінку-аутиста припадає 3-4 представники сильної статі.

До ідеї з причетністю до такої поширеності аутизму гормонів британські вчені прийшли ще кілька років тому. Тоді вони виявили, що в крові і чоловіків, і жінок-аутистів незвично багато тестостерону, а їх мозок мав забагато "чоловічих" рис.

Із метою з'ясувати причинно-наслідковий зв'язок медики простежили за рівнем тестостерону та естрогену в організмах жінок, у яких народилися діти-аутисти. Як виявилося, у всіх був зафіксований надлишок естрогену.

Естроген АіФ

"Це дуже цікаве відкриття, так як раніше ніхто не вивчав те, як естрогени впливають на розвиток аутизму. Ми сподіваємося, що наступні експерименти допоможуть нам розкрити їх роль у формуванні мозку дитини. До того ж, нам ще потрібно перевірити, чи характерна ця особливість і для жінок-аутистів", – резюмували вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, за якими ознаками можна запідозрити порушення аутистичного спектру у дітей.

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