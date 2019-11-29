Медицина в окупованому Криму: ЛОР не може, поп допоможе!

У Севастополі, анексованому РФ, лікар призначив пацієнтці з'їздити до святих мощів для зцілення.
Отоларинголог Юрій Белоненко прописав поїздку до мощів святителя Луки в Сімферополь в разі неефективності лікування.
За словами самого лікаря, він нерідко виписує подібні призначення важким пацієнтам.
"Так, це допомагає. Я не часто так пишу, у виняткових випадках, коли я не в силах однозначно вирішити проблему людини. У пацієнтки що, є претензії? Або вона сповідує іслам? Але навіть якщо сповідує, це допоможе", – сказав він.
Призначення Юрія Белоненко
lenta.ru
Ілюстрація
Також Белоненко уточнив, що крім "прикластися до святих останків" в його призначенні були і інші (адекватны) пункти, які стосувалися медикаментозного лікування (слава Богу).
Люди, будьте пильні! Якщо лікар починає нести подібну маячню, беріть свої речі і рятуйтеся. Звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Запам'ятайте, молитви і мощі – це не ліки.
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