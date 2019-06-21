Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

"Потужний імуностимулятор": у Росії родина потрапила в лікарню через таблетки з паразитами

1.2тЧитати матеріал російською

Жителі Хабаровська були доставлені до інфекційної лікарні у важкому стані.

Сім'я за рекомендаціями купили в інтернеті "потужний імуностимулятор". Батьки з дитиною вживали препарат, у якому були живі личинки червів-паразитів трихінел, повідомляє інформаційне агенство Іnterfax.ru.

Постраждалих до лікарні доставила служба швидкої допомоги, де їм поставили діагноз трихінельоз.

Новини
Популярний львівський ресторан годував відвідувачів отруєною їжею

Нині правоохоронні органи Хабаровського краю розбираються з виробником псевдовакцини – ветеринаром за фахом.

Трихінели – внутрішні паразити, які спочатку поселяються у кишечнику, потім поширюються на інші органи. Симптоми хвороби включають лихоманку, біль у м'язах, набряк обличчя, висип. У випадку гострої форми гельмінтозу уражається центральна нервова система й суглоби.

"Потужний імуностимулятор": у Росії родина потрапила в лікарню через таблетки з паразитами

Як писав MedOboz раніше, на Луганщині 27 осіб потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
РосіяХабаровськ
Теги
інфекціяздоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини