"Потужний імуностимулятор": у Росії родина потрапила в лікарню через таблетки з паразитами

Жителі Хабаровська були доставлені до інфекційної лікарні у важкому стані.
Сім'я за рекомендаціями купили в інтернеті "потужний імуностимулятор". Батьки з дитиною вживали препарат, у якому були живі личинки червів-паразитів трихінел, повідомляє інформаційне агенство Іnterfax.ru.
Постраждалих до лікарні доставила служба швидкої допомоги, де їм поставили діагноз трихінельоз.
Нині правоохоронні органи Хабаровського краю розбираються з виробником псевдовакцини – ветеринаром за фахом.
Трихінели – внутрішні паразити, які спочатку поселяються у кишечнику, потім поширюються на інші органи. Симптоми хвороби включають лихоманку, біль у м'язах, набряк обличчя, висип. У випадку гострої форми гельмінтозу уражається центральна нервова система й суглоби.
Як писав MedOboz раніше, на Луганщині 27 осіб потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.
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