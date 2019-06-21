"Потужний імуностимулятор": у Росії родина потрапила в лікарню через таблетки з паразитами

Жителі Хабаровська були доставлені до інфекційної лікарні у важкому стані.

Сім'я за рекомендаціями купили в інтернеті "потужний імуностимулятор". Батьки з дитиною вживали препарат, у якому були живі личинки червів-паразитів трихінел, повідомляє інформаційне агенство Іnterfax.ru.

Постраждалих до лікарні доставила служба швидкої допомоги, де їм поставили діагноз трихінельоз.

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Нині правоохоронні органи Хабаровського краю розбираються з виробником псевдовакцини – ветеринаром за фахом.

Трихінели – внутрішні паразити, які спочатку поселяються у кишечнику, потім поширюються на інші органи. Симптоми хвороби включають лихоманку, біль у м'язах, набряк обличчя, висип. У випадку гострої форми гельмінтозу уражається центральна нервова система й суглоби.

Як писав MedOboz раніше, на Луганщині 27 осіб потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.

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