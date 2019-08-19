Шановна спільното!!!

Поки вся увага прикута до провалів Супрун у сфері закупівель та трансплантації, всі забули про ще один її "провальний проект".

Оскільки запустити свої "кишенькові" компанії у очільників МОЗ (Супрун, Ілика, Янчука та інших) та ДБЦ не вийшло (навіть спільно провівши рейдерський захват ДБЦ), то вони вирішили хоча б розірвати уже існуючі договора на лінійний прискорювач та на лабораторію.

Саме цікаве, що за повної відсутності умов для встановлення лінійного прискорювача, закупівлю на обладнання до лінійного прискорювача ніхто відміняти не збирається (ну це уже запитання до правоохоронних органів, чому вони досі закривають очі на все це).

Вочевидячки, НІР буде чекати на встановлення лінійного прискорювача ще принаймі років так 7 (так само як і на лабораторію). Очевидно, за браком розуму, єдине на що спромоглася ця мерзота – це зайнятися хабарництвом та дискредитацією керівництва НІР.

Цікаво, наступне чого чекати, це зміна керівництва НІР?

І головний лікар НІР – Безносенко Андрій Петрович, прекрасна тому кандидатура. До речі, який товаришує з деякими "журналюжками", які живуть на заморські гранти...

FB Правека Правданiра

Персона, яка завжди знаходилася "в тіні", "улюбленець" Улянки Супрун та той, хто прописує тендерну документацію на ліки в НІР (що так вигідно Улянці).

Навіть не здивуємося, що ця "щуряча" підстава з хабарями саме Безносенка А.П., адже перспективка зайняти крісло директора НІР така приваблива, як для Безносенка А.П. так і для Супрун, Ілика, Янчука та іншої мерзоти.

P. S. Ми вже неодноразово публікували про хабарі в НІР, навіть з відеодоказами, але нажаль, головний лікар робить вигляд, що це відбувається не в його закладі. Бо саме він є відповідальним за хабарництво в очолюваній ним клініці.

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