"Позбавлять ліків і вакцин": Супрун розкрила смертельну небезпеку ініціативи партії Зеленського

Законопроєкти, внесені фракцією президентської партії "Слуга народу" в сфері медицини, можуть завдати істотної шкоди українцям.

Таку думку висловила в Facebook ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні народні депутати зробили крок до того, щоб позбавити українців життєво важливих ліків і вакцин. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про зміни до Закону України "Про державні закупівлі", забувши згадати міжнародні закупівлі", – написала вона.

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Крім того, вона розповіла про ще один, сумнівний, на її думку, законопроект "Слуги народу", який вносить зміни в закон про приватизацію.

"Він може позбавити медустанови можливості брати участь у державно-приватному партнерстві. Це означає, що депутати хочуть позбавити українців нових лікарень, ремонтів у медустановах, нового обладнання, надання діагностичних та інших сучасних послуг. Державно-приватне партнерство – це ефективна модель, перевірена світовим досвідом. Вона дозволяє залучати фінансування з бізнесу в медицину. Сьогодні держава не має достатньо коштів, щоб повністю оновити інфраструктуру в медицині", – наголосила Супрун.

Вона також заявила, що через подібні ініціативи напрямок державно-приватного партнерства може бути повністю заблоковано.

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"Коли Рада працює продуктивно й ефективно – це чудово. Але це далеко не завжди тотожне швидкості роботи. Чому зараз ми бачимо марафон ухвалення законів – ніби перед депутатами стоїть завдання встигнути все до кінця місяця", – висловилася Супрун.

"Не сумніваюся, що серед законів, які з такою швидкістю приймають народні депутати, цілком можуть бути гарні і важливі. Але для того, щоб це дізнатися, як нам, так і самим народним депутатам, необхідно побачити їх текст (бажано до дня голосування) й отримати зворотній зв'язок від людей і сфер, яких наслідки цих законів будуть безпосередньо стосуватися", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, що при першій зустрічі з президентом Володимиром Зеленським назвала себе "доктор Смерть".

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