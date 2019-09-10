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"Позбавлять ліків і вакцин": Супрун розкрила смертельну небезпеку ініціативи партії Зеленського

9.4т Читати матеріал російською

Законопроєкти, внесені фракцією президентської партії "Слуга народу" в сфері медицини, можуть завдати істотної шкоди українцям.

Таку думку висловила в Facebook ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні народні депутати зробили крок до того, щоб позбавити українців життєво важливих ліків і вакцин. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про зміни до Закону України "Про державні закупівлі", забувши згадати міжнародні закупівлі", – написала вона.

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Супрун розкрила смертельну небезпеку ініціативи партії Зеленського

РБК-Україна

Крім того, вона розповіла про ще один, сумнівний, на її думку, законопроект "Слуги народу", який вносить зміни в закон про приватизацію.

"Він може позбавити медустанови можливості брати участь у державно-приватному партнерстві. Це означає, що депутати хочуть позбавити українців нових лікарень, ремонтів у медустановах, нового обладнання, надання діагностичних та інших сучасних послуг. Державно-приватне партнерствоце ефективна модель, перевірена світовим досвідом. Вона дозволяє залучати фінансування з бізнесу в медицину. Сьогодні держава не має достатньо коштів, щоб повністю оновити інфраструктуру в медицині", – наголосила Супрун.

Вона також заявила, що через подібні ініціативи напрямок державно-приватного партнерства може бути повністю заблоковано.

Супрун розкритикувала закони "Слуги народу"

Супрун розкритикувала закони "Слуги народу"

"Коли Рада працює продуктивно й ефективноце чудово. Але це далеко не завжди тотожне швидкості роботи. Чому зараз ми бачимо марафон ухвалення законівніби перед депутатами стоїть завдання встигнути все до кінця місяця", – висловилася Супрун.

"Не сумніваюся, що серед законів, які з такою швидкістю приймають народні депутати, цілком можуть бути гарні і важливі. Але для того, щоб це дізнатися, як нам, так і самим народним депутатам, необхідно побачити їх текст (бажано до дня голосування) й отримати зворотній зв'язок від людей і сфер, яких наслідки цих законів будуть безпосередньо стосуватися", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, що при першій зустрічі з президентом Володимиром Зеленським назвала себе "доктор Смерть".

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От интересно значит Супрун воровала все это время не закупала вакцины и препараты для онко больных а виноват Зеленский??????????)))))))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Артеллерист Моня, ти точно читати вмієш????
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