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/ Новини медицини

Постраждали більше 811 мільйонів осіб: в ООН заявили про глобальну проблему

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Представники Організації об'єднаних націй повідомили про серйозну світову проблему – зростання числа голодуючих людей.

Доповідь ООН показує, що в 2018 році більше 820 мільйонів осіб постраждали від виснаження. Проблема почала загострюватися три роки тому в результаті зміни клімату та конфліктів, повідомляє Daily Mail.

В збоях у виробництві продуктів харчування, які призвели до збільшення кількості постраждалих, експерти звинувачують погіршення кліматичних умов. Це призвело до того, що все менше людей займаються вирощуванням або виробництвом продуктів сільського господарства.

У світі 820 мільйонів людей голодують

У світі 820 мільйонів людей голодують

24tv.ua

Також у звіті йдеться про поширення ожиріння, що пояснюється недостатнім запасом здорової їжі.

Незважаючи на те, що в Азії та Африці проживають 9 із 10 дітей у світі, які не доїдають, у цих країнах також нараховується майже три чверті дітей із надмірною вагою.

В Африці 20% людей голодують, тоді як в Азії проблема недоїдання стосується 12% населення.

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Голод в Азії

Голод в Азії

Скріншот dailymail.co.uk

Голод в Африці

Голод в Африці

unian.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поряд із дійсно тривожним станом екології в Україні спостерігається тенденція до почастішання спекуляцій на екологічних проблемах.

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