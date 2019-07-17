Постраждали більше 811 мільйонів осіб: в ООН заявили про глобальну проблему

Представники Організації об'єднаних націй повідомили про серйозну світову проблему – зростання числа голодуючих людей.
Доповідь ООН показує, що в 2018 році більше 820 мільйонів осіб постраждали від виснаження. Проблема почала загострюватися три роки тому в результаті зміни клімату та конфліктів, повідомляє Daily Mail.
В збоях у виробництві продуктів харчування, які призвели до збільшення кількості постраждалих, експерти звинувачують погіршення кліматичних умов. Це призвело до того, що все менше людей займаються вирощуванням або виробництвом продуктів сільського господарства.
У світі 820 мільйонів людей голодують
24tv.ua
Також у звіті йдеться про поширення ожиріння, що пояснюється недостатнім запасом здорової їжі.
Незважаючи на те, що в Азії та Африці проживають 9 із 10 дітей у світі, які не доїдають, у цих країнах також нараховується майже три чверті дітей із надмірною вагою.
В Африці 20% людей голодують, тоді як в Азії проблема недоїдання стосується 12% населення.
Голод в Азії
Скріншот dailymail.co.uk
Голод в Африці
unian.ua
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поряд із дійсно тривожним станом екології в Україні спостерігається тенденція до почастішання спекуляцій на екологічних проблемах.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!