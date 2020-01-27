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"Поширюється в геометричній прогресії": лікар розповів про небезпеку спалаху коронавірусу в Україні

2.3т
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Україна знаходиться в зоні ризику спалаху смертельного коронавирусу 2019 nCoV з Китаю, а діагностувати і лікувати його в країні не зможуть.

Про це в інтерв'ю "Стране" заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, зараз влада довіряє методу "градусника і мила".

Лікар розповів, що ризики появи коронавірусу невеликі, проте їх не можна виключати - з провінцій Китаю в Україну літають кілька прямих рейсів. Він вважає, що в аеропортах України недостатньо міряти пасажирам температуру, тому що це дозволяє виявити не більше 1% носіїв вірусу.

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"Один градусник на весь аеропорт і лікар, одягнений в костюм дорожника викликають, скоріше, здивування. Як мінімум, потрібно було забезпечити доктора спеціальним протичумним костюмом, адже його здоров'я в першу чергу наражається на небезпеку. Скринінг потрібно проводити також всім транзитним пасажирам з Китаю, чого у нас поки не робиться", – зазначив Протас.

За його словами, небезпека коронавірусу в тому, що він має дуже тривалий інкубаційний період - 14 днів, а протягом цього часу людина вже заразна і небезпечна.

Святослав Протас розповів про небезпеку спалаху коронавірусу

Святослав Протас розповів про небезпеку спалаху коронавірусу

Колаж

Протас підкреслив, що протиепідеміологічний захист населення в Україні "вбитий". Лікарів-епідеміологів мало, а засоби для захисту медперсоналу та бокси для ізоляції пацієнтів відсутні, тому з регіонів вони до Києва не поїдуть.

"Потрібно в прямому сенсі слова брати на олівець усіх пасажирів, які прилетіли з Китаю, включаючи транзитних. І протягом двох тижнів за ними спостерігати. А, в разі появи тривожних сигналів, ізолювати і в спеціальному боксі (яких у нас, до речі, теж немає), доставляти в інфекційні лікарні", – сказав лікар.

Якщо людина, яка заражена коронавірусом, самостійно звернеться до лікаря в поліклініці і просидить в черзі, це спровокує масштабну епідемію.

"Коронавірус дуже заразний, він поширюється в геометричній прогресії. За два тижні може бути вже тисячі тих, хто заразився", – заявив лікар.

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Протас спростував повідомлення глави Міністерства охорони здоров'я України Зоряни Скалецької про те, що в Україні можуть діагностувати і лікувати вірус. За його словами, в країні немає таких лабораторій, а пацієнтам з підозрою на коронавірус діагнози поставили методом виключення. Також відсутні пересувні бокси для пацієнтів і "маршрутний лист" по лікарнях.

"Ліків від коронавірусу немає. Але потрібно було б додатково закупити препарати для симптоматичного лікування. Метод зкстракорпоральної мембранної оксигенації, яким рятують хворих з вірусною пневмонією, наші лікарі також використовують. Але обладнання є тільки в Києві, а день лікування коштує близько 5 тисяч євро. У разі масового надходження людей в інфекційні лікарні всього цього буде недостатньо", – додав він.

Лікар вважає, що способів уберегтися від вірусу не існує, єдина рекомендація - не літати в Китай і не спілкуватися з тими, хто там недавно побував.

"Держава повинна терміново створити епідеміологічний фонд, закупити дезінфікуючі засоби, ліки, маски, хоча б на перший час. Плюс мобілізувати лікарів. Не давати ц/у сімейним лікарям, а залучити саме епідеміологів. Але ні грошей, ні часу, ні кадрів для швидкого реагування у нас немає. Тому залишається тільки сподіватися, що нам пощастить і коронавірус буде обходити Україну стороною до тих пір, поки не з'являться ефективні способи його лікування. Тому що інакше нас чекає епідемія", – впевнений Протас.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Саме такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

У коментарях представники лабораторного центру відзначили, що це не китайський коронавірус 2019 nCoV, який поступово охоплює країни світу і призводить до загибелі людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
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