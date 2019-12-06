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Популярний засіб від діабету виявився смертельно небезпечним

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Популярний препарат метформін, який використовується для лікування цукрового діабету, може провокувати розвиток онкологічних захворювань.

Причиною тому є отруйна хімічна сполука. Про це повідомляє видання Dziennik Dziennik Gazeta Prawna.

Близько 120 млн осіб по всьому світу приймають метформін, який призначають при діабеті другого і першого типів. Препарат активує ферменти під назвою АМР-активована протеинкиназа, що допомагає утримувати рівень цукру в крові під контролем.

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За словами професора Збігнєва Фіялека з Варшавського медичного університету, про цю речовину говорили як про чудодійний ліки, які не тільки лікує діабет, але продовжує життя, омолоджує організм. Однак тепер стало відомо про факти забруднення речовини.

За даними джерел в Німеччині та Азії, при виробництві препарату використовується токсичний хімікат N-нітрозодіметіламін (NDMA), який надає негативний вплив на печінку і володіє канцерогенним ефектом.

NDMA вводять піддослідним щурам для прискорення розвитку раку.

Метформін виявився смертельно небезпечним

Метформін виявився смертельно небезпечним

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали 17 ознак цукрового діабету.

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Автор
Анатолій Запорожський
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