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Популізм знищує щеплення: Супрун розвінчала нові міфи про вакцинацію

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Вчені Лондонського університету Королеви Марії довели зв'язок між зростанням популізму і відмовою від щеплень.

Про це на в Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, з посиланням на дослідження, в якому вивчили, як поширюється популізм на національному рівні в країнах Європи.

Дослідники порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах в Європарламент в 2014 році. Потім з цими цифрами порівняли відсоток людей, які вважають вакцини небезпечними і неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015), в якому опитали більше 65 тисяч чоловік в 67 країнах. Виявилося, що більше підтримки отримували популістські партії, тим більше громадян вважали, що вакцини не важливі.

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Греція

Супрун повідомила, що на підставі дослідженні вдалося зрозуміти, що в Греції в 2014-2015 році більше 30% населення проголосували за популістські партії і близько 25% населення вважали, що вакцини небезпечні.

Відмова від щеплення і політичний популізм обумовлені спільною рисою: міцною недовірою до еліт, державних інституцій та експертів, зазначила глава МОЗ.

Пропозиція відмовитися від вакцинації висловили представники лівого уряду Греції. В результаті з початку 2019 року в країні було зафіксовано поширення фейкових повідомлень тролями. Вони писали, що начебто Федеральне агентство міністерства охорони здоров'я США визнало, що вакцини викликають аутизм.

Італія

В Італії один з популістських рухів висловив побоювання з приводу безпеки вакцин і зв'язку між вакциною КПК (кір, паротит, краснуха) і аутизмом. Вчені стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90% в 2013 році до 85% в 2016 році. Як наслідок - в країні збільшилася кількість випадків кору з 840 в 2016 році до 5000 в 2017 році.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Франція

У Франції популісти висловили побоювання з приводу безпеки вакцин і їх обов'язкового проведення. В результаті в країні близько 40% відсотків лікарів не пропонував батькам щепити дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розвінчала черговий міф про вакцинацію.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
щеплення
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