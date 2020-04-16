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Попри гучні заяви Садового, Львів не повернув гуманітарну допомогу "Екофарм"

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"Антипротефлазідна" кампанія, яку розгорнули в Інтернеті тіньові гравці і лобісти фармринку, вже "відгукнулася" медикам.

Нагадаємо, ще 10-го квітня мер Львова Андрій Садовий публічно заявив, що препарат, який був доставлений у місто для захисту медперсоналу місцевих лікарень, повернуть виробнику. Цю новину Садовий назвав "фейком" і заявив, що Львів не планував використовувати Протефлазід. У свою чергу "Екофарм" заявив про наявність документальних підтверджень того, що гуманітарна допомога була здійснена у відповідь на ініціативу міської влади.

"Однак протягом тижня після гучної заяви пана Садового про його "непричетність" до організації гуманітарної допомоги і "використання імені", препарат так і не повернули виробникові. Зате спостерігається істеричний супровід деякими ЗМІ цієї "акції відмови", - повідомляється в сьогоднішній офіційній заяві "ЕКОФАРМ".

У компанії зазначили, що "для доставки вантажу зі Львова до Києва потрібно лише кілька годин". До того ж, виробник сподівається на те, що, судячи з медіа-супроводу "акції зречення", суть якої полягає у нібито "відмові львівських медиків використовувати Протефлазід", препарат нерозпакований, знаходиться в оригінальних упаковках і саме так має бути повернутий, відповідно до наявного Акта прийому-предачі.

Компанія наголосила, що змушена звертатися з офіційним листом з вимогою здійснити заявлений мером Львова намір і повернути 1500 флаконів Протефлазіду. Який буде направлений в інші медзаклади за тим ж зверненнями.

"Екофарм" висловив співчуття львівським лікарям, які "стали заручниками лобістських ігор мера Львова", в той час як, "для міської влади забезпечення безпеки медперсоналу є обов'язком".

"Розуміємо, що контактуючи щодня з хворими, ви маєте право на захист від ризику захворювання при інфікуванні коронавірусом ... Однак, на жаль, керівник міста поставив свої політичні зв'язки вище вашої безпеки".

"У безпеці і захисті лікарів, власне, і полягає мета тієї масштабної гуманітарної допомоги, яку "Екофарм" надає українським лікарням щодня від початку епідемії", - нагадали в компанії.

Нагадаємо, що препарат став об'єктом підвищеної зацікавленості після публікації звіту Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси. Керівництво АМН та інституту на прес-конференції підтвердили, що тестування діючої речовини показало ймовірну здатність Протефлазіду сповільнювати реплікацію коронавірусів. Президент НАМН академік Цимбалюк звернувся до Кабміну, запропонувавши використовувати препарат в умовах епідемії.

Однак ініціативу Академії медичних наук різко розкритикувала екс-во-міністра МОЗ Уляна Супрун, звинувативши її керівництво у зайнятості "псевдонаукою", так як рекомендований препарат "не випробовували на Заході".

Після чого почалася масштабна "антипротифлазідна" кампанія, в якій "експертами-вірусологами" виступають журналісти і блогери.

У той же час жоден з авторитетних фахівців в області вірусології, епідеміології та імунології не піддав сумніву властивості Протефлазіду.

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