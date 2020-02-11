Понад 60% населення Землі: епідеміолог дав страшний прогноз щодо коронавірусу

Епідемія нового типу коронавірусу може охопити від 60 до 80% населення Землі, якщо не будуть вжиті всі необхідні заходи задля його стримування.

З таким невтішним прогнозом виступив провідний епідеміолог громадської охорони здоров'я Гонконгу Габріель Люнг, передає "Українська правда" з посиланням на The Guardian.

Коронавірус може охопити більше половини населення світу Pixabay

Заяву епідеміолог зробив на тлі слів глави Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що випадки захворювання коронавірусів серед людей, які не відвідували Китай, може бути тільки "верхівкою айсберга". Люнг зауважив, що зараз найголовніше з'ясувати розміри і форми цього "айсберга".

Він зазначив, що, на думку більшості експертів, кожна заражена людина може передати вірус приблизно 2,5 іншим людям. На основі цих даних був прорахований ймовірний масштаб охоплення населення – 60-80%.

Епідеміолог додав, що, якщо карантинні заходи Китаю не спрацюють, коронавірус не вдасться локалізувати. Тоді світу доведеться діяти інакше – замість стримування вірусу, пом'якшувати його наслідки. "Заразитися чи від 60 до 80% населення світу? Можливо, немає. Може бути, це прийде хвилями. Може бути, вірус послабить свою летальність ...", – сказав Люнг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними китайської влади, від нового типу коронавірусу - 2019 nCoV загинуло вже 1016 осіб. Тільки за минулу добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей. Загальна кількість заражень досягла 42 638, видужало – 3996 людей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram