Понад $2 млн: найдорожчі ліки у світі випустять в Швейцарії

Найдорожчий в світі препарат Zolgensma для лікування спінальної м'язової атрофії у дітей у віці до двох років будуть випускати у Швейцарії.
Дозвіл регулятора на його продаж отримала швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG, пише Кореспондент з посиланням на повідомлення компанії.
Wall Street Journal
Управління з контролю якості продуктів харчування і лікарських препаратів США схвалило використання одноразового препарату Zolgensma, вартість якого становить $2,125 млн, повідомили у компанії. Для порівняння, вартість другого найдорожчого в світі препарату під назвою Luxturna становить $850 тисяч.
Novartis дасть страховим компаніям можливість оплачувати вартість препарату рівними частинами протягом п'яти років. Компанія також обіцяє частково відшкодувати витрачену на ліки суму в разі, якщо вони виявляться неефективними.
"Схвалення Zolgensma є підтвердженням того, наскільки істотно генна терапія може змінити процес лікування небезпечних для життя генетичних захворювань, наприклад, спінальної м'язової атрофії", – сказав глава Novartis Вас Нарасімхан.
"Ми віримо, що Zolgensma зможе дати дітям і їх сім'ям, що страждають від цього руйнівного захворювання, життя, повне можливостей", – йдеться у його заяві.
Нагадаємо, спінальна м'язова атрофія – це спадкове захворювання, при якому відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку, що приводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів і їх атрофії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарська фармкомпанія Weleda все ще продає у Франції заборонені ліки від раку.
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