Помістилося 14 злитків: в Узбекистані знайшли "фаршированого" золотом чоловіка

Правоохоронні органи Узбекистану затримали чоловіка, який намагався незаконно вивезти майже півкілограма золота, проковтнувши його.
Як повідомили в Державному митному комітеті країни, контрабандиста виявили в аеропорту Ташкента перед тим, як він сів на рейс до Делі.
За допомогою сканерів у нього у внутрішніх органах виявили 14 невеликих саморобних злитків золота загальною вагою 434 грамів сукупною сумою понад 150 млн сумів (близько 17 тис. доларів).
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Pixabay
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