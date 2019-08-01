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Помістилося 14 злитків: в Узбекистані знайшли "фаршированого" золотом чоловіка

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Правоохоронні органи Узбекистану затримали чоловіка, який намагався незаконно вивезти майже півкілограма золота, проковтнувши його.

Як повідомили в Державному митному комітеті країни, контрабандиста виявили в аеропорту Ташкента перед тим, як він сів на рейс до Делі.

За допомогою сканерів у нього у внутрішніх органах виявили 14 невеликих саморобних злитків золота загальною вагою 434 грамів сукупною сумою понад 150 млн сумів (близько 17 тис. доларів).

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золото

золото

Pixabay

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