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Помирають тисячі людей: як уникнути "синдрому розбитого серця"

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У Швейцарії вчені провели дослідження на тему "синдрому розбитого серця", який може бути смертельним для людини.

Цей синдром проявляється раптовим розвитком серцевої недостатності або болю в грудях, поєднується зі змінами на ЕКГ, характерні для інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка, пише European Heart Journal.

Медики відзначили, що найчастіше цей синдром розвивається на тлі стресових ситуацій, що викликають сильні, частіше різко негативні, емоції. Такими подіями можуть бути смерть близької людини або розставання.

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Цей синдром відрізняється від звичайного серцевого нападу, коли блокується приплив крові до серцевого м'яза. Блокування струму крові до серця відбувається при наявності в коронарних артеріях тромбу.

Синдром розбитого серця може бути тимчасовим явищем - в цьому випадку серцевий м'яз відновиться через кілька днів, тижнів або місяців. Але в деяких випадках розвиток синдрому може привести навіть до смерті.

Синдром розбитого серця

Синдром розбитого серця

Наприклад, у Британії синдром розбитого серця діагностують приблизно в 2,5 тисяч пацієнтів щорічно. Точна причина виникнення синдрому вченим не відома. Однак передбачається, що цей синдром може бути пов'язаний з підвищенням рівня гормонів стресу - наприклад, адреналіну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує смерть від рідкісних хвороб.

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Швейцарія
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