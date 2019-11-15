"Померло 18 осіб": вчені довели смертельний вплив електронних сигарет

Альтернативне куріння шкодить організму не менше, ніж звичайне. Наприклад, використання електронних випарників, що містять нікотин, тісно пов'язане із розвитком різних серцево-судинних захворювань.

Це доводить дослідження вчених із медичного центру в Університеті Майнца, Німеччина. Його результати були опубліковані в журналі European Heart Journal.

Зазначається, що в експерименті взяли участь 20 абсолютно здорових людей, які ніколи не курили. І після першого ж використання електронних сигарет або вейпу у них з’явилися проблеми зі здоров’ям.

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Альтернативне куріння шкодить організму не менше, ніж звичайне tion.ru

За словами авторів дослідження, навіть короткочасний вплив парів нікотинових паличок на стінки судин викликає у некурящих ендотеліальну дисфункцію. Йдеться про порушення роботи ендотелію – головної захисної тканини кровоносної системи. Це зі свого боку провокує підвищення серцебиття і артеріального тиску, а також збільшує ризик порушення функцій мозку і навіть може призвести до пошкодження внутрішніх тканин.

Так, у 20 добровольців, які погодилися на експеримент, після першої ж проби електронних сигарет лікарі зафіксували зміни в організмі. У деяких збільшилася частота серцевих скорочень, у когось зросла напруженість артерій і виникли порушення роботи внутрішньої оболонки судин.

Вчені довели смертельний вплив нікотинових випарників news.rambler.ru

Під час лабораторних досліджень вчені встанови, що причина такого порушення роботи судин пов'язана з ферментом NOX-2, який і утворюється при випаровуванні пару електросигарети. Вони підкреслили, що в нормальних умовах ця речовина виконує захисні функції – захищає організм від бактерій і окисного стресу.

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Зазначається, що останнім часом суперечки про користь і шкоду електронних сигарет та інших пристроїв для курців розгорілися із новою силою. Зокрема, після того, як у США фахівці офіційно підтвердили смерть 18 осіб, у яких були діагностовані легеневі хвороби, характерні для вейпінгу. Водночас у різних куточках світу почастішали випадки важких захворювань, спровокованих саме цими гаджетами для курців.

Отже, ставлення до електронних нікотинових випарників, як до "здоровішої" альтернативи традиційним сигаретам все сильніше дає тріщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними ВООЗ, нікотин убиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів осіб на рік, до того ж 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.

Нині більше 38 мільйонів осіб курять електронні сигарети. У 2011 році було до 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається не таким шкідливим.

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, котрі не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

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