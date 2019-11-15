Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

"Померло 18 осіб": вчені довели смертельний вплив електронних сигарет

942
Читати матеріал російською

Альтернативне куріння шкодить організму не менше, ніж звичайне. Наприклад, використання електронних випарників, що містять нікотин, тісно пов'язане із розвитком різних серцево-судинних захворювань.

Це доводить дослідження вчених із медичного центру в Університеті Майнца, Німеччина. Його результати були опубліковані в журналі European Heart Journal.

Зазначається, що в експерименті взяли участь 20 абсолютно здорових людей, які ніколи не курили. І після першого ж використання електронних сигарет або вейпу у них з’явилися проблеми зі здоров’ям.

Новини
Електронні сигарети породили нову смертельну хворобу
Альтернативне куріння шкодить організму не менше, ніж звичайне

Альтернативне куріння шкодить організму не менше, ніж звичайне

tion.ru

За словами авторів дослідження, навіть короткочасний вплив парів нікотинових паличок на стінки судин викликає у некурящих ендотеліальну дисфункцію. Йдеться про порушення роботи ендотелію – головної захисної тканини кровоносної системи. Це зі свого боку провокує підвищення серцебиття і артеріального тиску, а також збільшує ризик порушення функцій мозку і навіть може призвести до пошкодження внутрішніх тканин.

Так, у 20 добровольців, які погодилися на експеримент, після першої ж проби електронних сигарет лікарі зафіксували зміни в організмі. У деяких збільшилася частота серцевих скорочень, у когось зросла напруженість артерій і виникли порушення роботи внутрішньої оболонки судин.

Вчені довели смертельний вплив нікотинових випарників

Вчені довели смертельний вплив нікотинових випарників

news.rambler.ru

Під час лабораторних досліджень вчені встанови, що причина такого порушення роботи судин пов'язана з ферментом NOX-2, який і утворюється при випаровуванні пару електросигарети. Вони підкреслили, що в нормальних умовах ця речовина виконує захисні функції – захищає організм від бактерій і окисного стресу.

Новини
У США перший курець помер від електронних сигарет

Зазначається, що останнім часом суперечки про користь і шкоду електронних сигарет та інших пристроїв для курців розгорілися із новою силою. Зокрема, після того, як у США фахівці офіційно підтвердили смерть 18 осіб, у яких були діагностовані легеневі хвороби, характерні для вейпінгу. Водночас у різних куточках світу почастішали випадки важких захворювань, спровокованих саме цими гаджетами для курців.

Отже, ставлення до електронних нікотинових випарників, як до "здоровішої" альтернативи традиційним сигаретам все сильніше дає тріщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
здоров'я Дослідження вчених
Місце
Німеччина
Теги
цигарки куріння
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини