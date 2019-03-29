"Помер за 2 тижні!" Названа смертельна небезпека свинячого м'яса

В Індії 18-річний хлопець помер після того, як заразився личинками паразитичного хробака.

Паразит пробрався в мозок юнака, що призвело до утворення кісти, передає "Лента".

Відомо, що індієць потрапив до лікарні з тоніко-клонічними судорожними нападами, подібними з епілептичними припадками. Його батьки розповіли, що він протягом тижня скаржився на біль у правій частині паху. У пацієнта спостерігалися набряк в області правого ока і підвищена чутливість правого яєчка.

УЗД показало кісти в правому оці та яєчку пацієнта. Після магнітно-резонансної томографії з'ясувалося, що в корі великих півкуль головного мозку, мозкового стовбура і мозочка є ушкодження, які виникають при ураженні центральної нервової системи личинками свинячого ціп'яка.

Лікарі відзначили, що паразити могли потрапити в організм, коли хлопець їв непрожарену свинину або пив брудну воду. Хворому прописали ліки з протизапальною й імунодепресивною дією, але після двох тижнів він помер.

Свинячий ціп'як

Свинячий ціп'як - це паразитичний стрічковий черв'як. Зазвичай його личинки розвиваються в організмі свиней. Люди заражаються ним при вживанні м'яса, яке не пройшло достатньої теплової обробки. У кишечнику людини свинячий ціп'як виростає до двох-трьох метрів в довжину. За даними ВООЗ, інфікування центральної нервової системи цим паразитом - одна з основних причин епілепсії в світі.

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